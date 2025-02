Reforma do campo do Madureira garante mais esporte e convívio social no Baeta

O esporte de São Bernardo ganhará um importante reforço estrutural com a revitalização completa do campo de futebol do Madureira, um dos mais tradicionais da cidade, localizado no bairro Baeta Neves.

O prefeito Marcelo Lima assinou neste domingo (9) ordem de serviço autorizando o início das obras no local, o que vai garantir um equipamento moderno e de qualidade para os frequentadores do espaço. Com prazo de finalização estimado de 210 dias, as intervenções terão um investimento de R$ 1,3 milhão.

O anúncio no Madureira foi realizado em evento marcado por emoção, reunindo secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias, imprensa e moradores da região. A reforma do espaço irá contemplar a instalação de grama sintética com drenagem, recuperação do talude nas laterais, reparo dos alambrados, reforma dos vestiários, recuperação das traves e redes, além da modernização da iluminação em LED, pista de caminhada, arquibancada e academia ao ar livre.

“Estamos investindo não apenas em infraestrutura, mas na qualidade de vida da nossa população. O campo do Madureira é um espaço de convivência, onde famílias se reúnem, jovens descobrem talentos e a comunidade encontra um ponto de lazer. Essa reforma representa nosso compromisso com o esporte e com o bem-estar dos moradores do Baeta Neves”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

NOVO MOMENTO

A revitalização do campo do Madureira faz parte de um amplo programa de investimentos em infraestrutura esportiva. No começo de fevereiro, o prefeito Marcelo Lima anunciou a reforma também do campo de futebol do Jerusalém, medida aguardada pela comunidade há mais de 60 anos.

Para a vice-prefeita sargento Jessica Cormick, esse trabalho é essencial para incentivar a prática esportiva e fortalecer o convívio social. “Queremos transformar os espaços públicos para que o esporte mude a vida das pessoas. Assim como no Madureira, estamos investindo em diversas regiões da cidade para assegurar que cada bairro tenha um local adequado para o lazer e o desenvolvimento de novos talentos”.

O secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva, reforçou o compromisso da gestão com a entrega de equipamentos esportivos de qualidade. “Além das aulas oferecidas em diversas modalidades, estamos focados em proporcionar espaços completos, bem estruturados e acessíveis à população. O campo do Madureira será mais um espaço revitalizado que atenderá a comunidade da melhor forma possível”, pontuou.

GRANDE CONQUISTA

A reforma do campo do Madureira representa também a realização de um sonho para moradores e atletas locais. Presidente do EC Madureira, João Tavares ficou emocionado ao lembrar da trajetória do espaço e das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos para manter o local ativo. “Cheguei aqui ainda menino, apaixonado por futebol, e vi esse campo ser parte da vida de muitas pessoas. Nunca imaginei que um dia teríamos uma estrutura como essa. Esse investimento não beneficia apenas os jogadores, mas toda a comunidade, especialmente as crianças, que agora terão um espaço adequado para aprender, crescer e se desenvolver no esporte”, finalizou.