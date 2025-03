Referência turística, Parque Estoril moderniza serviços para facilitar acesso do público

Em medida para facilitar o acesso do público, a Prefeitura de São Bernardo vai iniciar processo de modernização dos serviços para entrada dos visitantes ao Parque Municipal Estoril, uma das principais referências turísticas da cidade. A iniciativa envolve a ampliação das formas de pagamento do ingresso, com a implantação de sistema de máquinas de cartão, oferecendo mais praticidade e segurança para entrada no local.

Com a instalação de cinco maquininhas na portaria do parque, a ação expande as alternativas de pagamento, que, agora, possibilita a utilização dos cartões de débito e crédito para adquirir os ingressos. Anteriormente, as entradas eram limitadas a dinheiro em espécie e Pix. A novidade atualiza o atendimento aos visitantes e aprimora a experiência do público ao espaço, sem alterar os valores praticados.

“Essa iniciativa faz parte do compromisso da nossa gestão em oferecer serviços públicos mais eficientes, acessíveis e alinhados às necessidades da população. O Parque Estoril é um patrimônio turístico de São Bernardo, e essa modernização vai proporcionar mais comodidade aos visitantes”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.

A secretária de Finanças de São Bernardo, Tatiana Rebucci, destacou que a medida fortalece o processo de modernização dos meios de pagamento adotados pelo município. “A implantação das máquinas de cartão amplia as possibilidades para o cidadão, oferecendo mais segurança e agilidade no atendimento, além de facilitar o acesso aos serviços públicos.”

ATRAÇÕES – O Parque Estoril oferece atrações como teleférico, passeios na Represa Billings, pedalinhos, caiaque e zoológico municipal. A entrada do espaço custa R$ 5, com gratuidade para crianças até 7 anos e idosos acima de 65 anos. Os preços para o estacionamento variam entre R$ 13 (motos) e R$ 250 (ônibus).

Vale frisar que a atualização das formas de pagamento não implica no aumento do valor de entrada do Parque Estoril.

Fundado em 1955, o Parque Estoril foi transformado, em 2013, na primeira unidade de conservação de São Bernardo, com o objetivo de preservar a Mata Atlântica, a fauna e a Billings. O espaço une lazer, turismo ecológico e educação ambiental, sendo um patrimônio ambiental e turístico da cidade.

O equipamento municipal conta com trilhas para caminhada, teleférico, pedalinhos, stand up paddle, caiaques, área de piquenique, espaço para banho, estacionamento e lanchonetes.

SERVIÇO:

O Parque Estoril está localizado na Rua Portugal, nº 1.100, no bairro Estoril, e funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h.

Valores do estacionamento:

Carro de passeio: R$ 20

Moto: R$ 13

Vans: R$ 40

Micro-ônibus: R$ 45

Ônibus: R$ 250