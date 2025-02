Referência ofensiva, Fabrício Daniel lidera números de ataque do São Bernardo

O atacante Fabrício Daniel vive um dos melhores momentos da carreira. Desde que chegou ao São Bernardo, em janeiro deste ano, o atleta de 27 anos se tornou a referência ofensiva da equipe e alcançou números notáveis até aqui.

Em jogos válidos pelo Campeonato Paulista, Fabrício foi titular em 11 das 12 partidas da fase de grupos e, até o momento, é o principal goleador do time, com cinco gols. Na artilharia da competição, está atrás apenas de Daniel Amorim (5) e Guilherme (10). Além disso, de acordo com dados do Sofascore, lidera o time em finalizações no gol (11), passes decisivos (14) e grandes chances criadas (2).

Fabrício Daniel comemorando gol pelo São Bernardo. (Foto: Arquivo Pessoal | C2 Sports)

As atuações de Fabrício Daniel ajudaram o São Bernardo a garantir a liderança do grupo D, com 23 pontos. Agora, nas quartas de final, o Bernô enfrenta o Palmeiras neste sábado (1º), às 20h30, no Primeiro de Maio. O atacante fez um balanço da boa fase e projetou o duelo contra o Verdão.

“Fico feliz pelo momento, mas nada disso seria possível sem o trabalho dos meus companheiros e da comissão técnica. Nosso grupo tem sido muito forte desde o início do campeonato, e agora é hora de manter esse nível. Sabemos da qualidade do adversário, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a classificação“, disse Fabrício Daniel, em contato exclusivo com o ABCdoABC.

Caso elimine o Palmeiras, será a primeira vez em 20 anos que o São Bernardo chegará a uma semifinal de Campeonato Paulista. O grande objetivo da equipe na temporada é ir bem no Estadual e conseguir o acesso à Série B do Brasileirão de 2026.