Jurídico do Palmeiras ‘enfrenta’ La Liga por liberação de Vitor Roque

O Palmeiras está tomando medidas legais para contestar a decisão da La Liga que bloqueou a transferência do jogador Vitor Roque para o clube. A defesa do Palmeiras fundamenta sua argumentação na definição do “Registro Técnico” conforme estipulado pela Fifa, além de citar o caso do atleta Pedro Lima como um precedente relevante.

Recentemente, a entidade espanhola negou a transferência de Vitor Roque, argumentando que o atleta deveria ser devolvido pelo Real Betis ao Barcelona antes do fechamento da janela de transferências na Espanha, que já se encontra encerrada.

Os advogados do Palmeiras apresentaram documentação demonstrando que a transferência temporária de Pedro Lima ao clube croata Nogometni klub Osijek foi realizada utilizando o mesmo recurso autorizado pela FIFA. Nesse caso, Pedro Lima, que estava emprestado ao Norwich City, teve seu registro revertido ao Palmeiras após o fechamento da janela de transferências e posteriormente foi emprestado ao clube croata.

A defesa do Palmeiras tem outros recursos prontos, caso o pedido inicial seja negado. O clube não pretende desistir até a data limite das transferências, marcada para sexta-feira, 28 de fevereiro.

Entre os documentos apresentados está uma interpretação da FIFA sobre o “Registro Técnico”, conforme descrito no Regulamento de Status e Transferências de Jogadores. Este regulamento permite que um atleta retorne ao seu clube de origem por motivos técnicos e administrativos, sem implicações esportivas diretas.

Além disso, os advogados também enviaram um ofício à FIFA e à CBF em junho do ano anterior, relacionado ao caso de Pedro Lima, solicitando a autorização para a transferência técnica durante o período que possibilitou seu empréstimo ao Nogometni klub Osijek.