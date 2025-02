Palmeiras tem público reduzido e clima tenso no Allianz

No Allianz Parque, a partida entre Palmeiras e Botafogo-SP, realizada na quinta-feira (20/02), destacou-se não apenas pelo resultado positivo de 3 a 1 para o Verdão, mas também pelo público incomumente reduzido. O estádio, que costuma receber mais de 25 mil torcedores, registrou apenas 23.079 presentes, resultando em uma arrecadação de R$ 1.752.885,80.

Antes do apito inicial, os sinais de um público escasso eram evidentes, com cadeiras vazias visíveis minutos antes do início da partida. Além disso, a entrada dos torcedores foi prejudicada por atrasos na revista de segurança, contribuindo para a atmosfera menos animada do que o habitual.

Torcida protesta contra diretoria

O descontentamento da torcida com a diretoria se manifestou em forma de xingamentos direcionados à presidente Leila Pereira e ao diretor de futebol Anderson Barros durante o primeiro tempo, enquanto a organizada decidiu não entoar cânticos, refletindo um desânimo geral em relação à equipe.

Apesar do cenário adverso, o técnico Abel Ferreira optou por valorizar aqueles que compareceram ao estádio. “Prefiro reconhecer os torcedores que vieram. Embora não tenham sido muitos, aqueles que estiveram presentes mostraram apoio e transmitiram mensagens de confiança”, afirmou.

Com a equipe enfrentando a possibilidade de uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, o clima na arquibancada começou a mudar à medida que o jogo avançava. O apoio dos torcedores foi se intensificando e culminou em um grito de alívio quando Torres balançou as redes adversárias.

Contudo, o futuro do Palmeiras no torneio ainda está incerto. Para avançar às fases eliminatórias do Paulistão, a equipe precisa vencer na última rodada contra o Mirassol e aguardar um resultado favorável da partida entre Ponte Preta e RB Bragantino. Um empate ou derrota do Alviverde significaria sua eliminação antecipada do campeonato.