Palmeiras vira sobre o Botafogo-SP e segue vivo pela classificação no Paulistão

Na noite da última quinta-feira (20), o Palmeiras garantiu uma vitória importante ao vencer o Botafogo-SP por 3 a 1, em um jogo emocionante que ocorreu pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe alviverde, que passou por momentos de tensão durante a partida, continua na luta por uma vaga na próxima fase do torneio estadual.

O confronto teve início desfavorável para o Palmeiras, com Alexandre Jesus abrindo o placar para os visitantes. Entretanto, a resposta do time da casa veio em forma de determinação. Estêvão, Facundo Torres e Luighi foram os responsáveis por reverter o resultado, garantindo a virada e os três pontos.

Apesar da vitória, o Palmeiras não tem seu futuro garantido no campeonato. Com 20 pontos no Grupo D, a equipe ainda precisa de resultados favoráveis nas últimas rodadas para avançar. Para isso, é necessário vencer o Mirassol na próxima partida e torcer para que a Ponte Preta não vença o Red Bull Bragantino ou que o São Bernardo perca seus próximos confrontos.

Por outro lado, o Botafogo-SP permanece com 11 pontos no Grupo A e já não possui mais chances de classificação.

A próxima partida do Palmeiras está agendada para domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), onde enfrentará o Mirassol no Estádio José Maria de Campos Maia. O Botafogo-SP também volta a campo no mesmo dia, recebendo o Novorizontino em seu estádio, Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Todos os jogos da última rodada do Paulistão ocorrerão simultaneamente.

Palmeiras toma susto, mas vira e segue vivo

O jogo contra o Botafogo-SP trouxe à tona as dificuldades que o Palmeiras enfrentou devido à estratégia defensiva adotada pelo adversário. Com uma linha de cinco defensores, o time dirigido por Márcio Zanardi dificultou as investidas do Alviverde, que teve problemas para criar oportunidades claras de gol. A equipe de Abel Ferreira recorreu ao jogo aéreo sem sucesso até ser surpreendida pelo gol inicial dos visitantes.

Contudo, a resposta palmeirense foi rápida. Apenas três minutos após sofrerem o gol, Estêvão protagonizou uma jogada individual impressionante, tabelando com Raphael Veiga antes de empatar com um golaço de cavadinha. O Palmeiras continuou pressionando, mas encontrou dificuldades nas finalizações.

No segundo tempo, a estratégia ofensiva se intensificou com Abel Ferreira optando por aumentar a quantidade de atacantes em campo. Em determinado momento da partida, quatro jogadores ofensivos – Facundo Torres, Estêvão, Luighi e Flaco López – estavam em campo simultaneamente. Essa abordagem se mostrou eficaz quando Facundo Torres marcou após um rebote na área e Luighi ampliou a vantagem com um belo voleio.