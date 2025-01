Referência FC Estreia Patrocinador na Copinha em Jogo Decisivo

O Referência F.C., clube-empresa de Embu das Artes, entra em campo neste sábado (11) para enfrentar o Sport no último jogo da primeira fase da Copinha. Já classificado para a próxima etapa, o clube celebra a estreia de seu patrocinador máster, Agile Credit, que terá sua marca estampada no espaço principal da camisa oficial.

Além disso, o clube conta com o patrocínio incentivado da Comgás, maior distribuidora de gás natural da América Latina, cuja marca aparece nas mangas do uniforme. O apoio institucional da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) também reforça o compromisso do Referência em promover o esporte como ferramenta de transformação social.

A campanha do Referência F.C. na Copinha 2025 começou com vitórias que garantiram a vaga antecipada na segunda fase. Na estreia, venceu o Boavista por 2 a 1, e em seguida conquistou mais três pontos em um duelo contra o Cascavel/PR, vencendo por 1 a 0. Ambas as partidas foram realizadas no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes.

Xavier, um dos destaques do time, refletiu sobre a conquista: “Foi muito sofrido estar aqui, achamos que não íamos conseguir participar da Copinha, mas foi uma emoção quando recebemos a confirmação. Cada jogo é uma grande oportunidade para mostrar nosso trabalho e dedicação.”

Walter Júnior, presidente do Referência F.C., destacou a importância do torneio para o clube: “Este é um momento histórico para nós. Construímos o clube com o propósito de formar e desenvolver atletas, e participar da Copinha é a realização de um grande sonho. Ser também sede do evento, em parceria com Embu das Artes, nos motiva ainda mais a oferecer uma competição bem estruturada e acolher as equipes da melhor maneira possível. Nosso objetivo é competir e avançar ao máximo dentro e fora de campo”, afirmou.