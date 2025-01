Referência FC estreia com vitória na Copinha na “Embubonera”

O Referência FC estreou na Copinha neste domingo com vitória, em Embu das Artes. Com gols de Guima e Duran, o Águia bateu o Boa Vista por 2 a 1 em manhã de muito calor.

O Referência abriu o placar logo nos primeiros minutos do primeiro tempo com Guima, mas o Boavista empatou na segunda etapa, com Rivas. Já no final do jogo, Duran decretou a vitória do Águia.



“Gratidão por ter feito esse gol, estou bem feliz” comentou Guima. “Ontem a gente fez uma análise tática deles e a gente combinou essa jogada e deu tudo certo, graças a Deus” completou o camisa 10.

Duran, que além de marcar o gol da vitória do Referência também deu assistência para Guima abrir o placar, falou sobre a estreia. “Nosso time está trabalhando muito, treinamos o ano todo e estamos aqui, começamos com o pé direito“, declarou o destaque da partida.



Rodrigo Camargo, técnico do clube, falou sobre a partida. “A gente começou bem concentrado, bem posicionado, propondo o jogo, reagindo bem pós perda, tudo que a gente treinou, bolas paradas, encaixaram. O primeiro tempo foi muito bom, mas recuamos na segunda etapa, natural, o nosso time cansou um pouco, já era esperado“, comentou.



Segundo Rodrigo, o ritmo estava muito forte por conta do calor muito intenso. “Acabamos tomando o gol um pouquinho antes da pausa para hidratação. Depois voltamos com algumas alterações, fôlego novo, o time ganhou energia, conseguiu pressionar novamente e, felizmente, conseguimos fazer o gol ali no final do jogo“, completou.

O próximo jogo do Referência será na quarta-feira (08), diante do Cascavel. O time fecha a primeira fase da competição contra o Sport Recife, dia 11 de janeiro.



O Referência FC conta com o apoio institucional da Aberje e conta com da prefeitura de Embu das Artes como parceira e sede do time na primeira fase da Copinha.

Sobre o Referência F.C.

Fundado em 2018 por Walter Junior, é um clube-empresa, localizado na cidade de Embu das Artes, que busca formar equipes competitivas de diferentes idades e jogadores de futebol inteligentes, dentro e fora de campo. É o primeiro “time-base” a ganhar a Copa Ouro da Associação do Futebol Paulista (AFP) em 2021.

Em apenas seis anos, cerca de 800 jogadores passaram pelo Referência F.C, sendo que mais de 70 foram negociados com clubes da Série A. É filiado à Federação Paulista de Futebol desde 2021, e em 2022 fez história ao passar para a segunda fase do Campeonato Paulista com os times sub17 e sub15, e chegar às quartas de final com o time sub13.