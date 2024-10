Reebok apresenta o Nano Gym: o novo tênis para treino e corrida

A Reebok anuncia o mais novo modelo da premiada franquia de tênis de treino Nano, o Nano Gym. Um tênis de treino acessível para todos, o Nano Gym combina o visual e a sensação de um tênis de corrida com o suporte de desempenho premium do Nano. Seja em uma sessão de treino intensa ou na esteira, o Nano Gym está pronto para qualquer desafio.

“Como líder no mercado de tênis de treino, estamos comprometidos em evoluir a franquia Nano para atender às necessidades de todos os consumidores e atividades fitness,” diz Tal Short, Diretor de Produto da Reebok. “Com o Nano Gym, oferecemos aos frequentadores de academia um tênis que pode ser usado em uma variedade de atividades e aulas de fitness, sem abrir mão do suporte de desempenho premium.”

O mais notável é que o Nano Gym foi projetado com silhuetas superiores especializadas, distintas para os modelos masculinos e femininos, garantindo o melhor ajuste e conforto possível para cada usuário. Pensando nas necessidades femininas, a silhueta feminina conta com uma construção de bootie contornada e espuma moldada para uma sensação suave e de suporte. Já o modelo masculino foi desenhado com a silhueta tradicional de um tênis de treino, que se ajusta melhor ao pé dele.

As características técnicas adicionais do Nano Gym incluem:



• Parte superior de malha projetada com ventilação em zonas específicas para manter os pés frescos durante longas sessões na academia.



• Estrutura de TPU no calcanhar para maior suporte e um ajuste firme.



• Sola de borracha com construção de pods estrategicamente posicionados para desempenho e durabilidade.



• Drop | Peso: 8mm de drop | 340g

O Reebok Nano Gym já está disponível em www.reebok.com.br/nano-gym, por R$ 799,99.