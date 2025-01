Rede World responde a comunicado da ANPD sobre suas operações no Brasil

A plataforma World Network já impacta cerca de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo, oferecendo um acesso seguro e anônimo à internet, enquanto possibilita a participação na economia digital global. Esse número inclui um crescente volume de brasileiros, que diariamente se beneficiam dos recursos oferecidos pela rede.

Conformidade e diálogo com autoridades brasileiras

A operação da World no Brasil segue rigorosamente todas as leis e regulamentos locais. Representantes da empresa mantêm diálogo frequente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) desde antes do início das atividades no país, em novembro de 2024. Segundo a empresa, a prioridade é garantir que todos os brasileiros possam acessar a World Network de forma plena e com total segurança.

No entanto, campanhas de desinformação têm gerado dúvidas sobre o funcionamento da plataforma. É importante esclarecer:

A World não compra ou vende dados pessoais, incluindo informações da íris .

. A validação de usuários é feita por meio de uma câmera chamada Orb, que utiliza técnicas avançadas de anonimização criptográfica, sem qualquer troca monetária no processo.

Tecnologia segura e auditorias independentes

A Orb foi projetada para atender padrões internacionais de segurança, incluindo a norma de segurança ocular IEC-62741. Além disso, passou por auditorias independentes e teve sua tecnologia disponibilizada publicamente para revisão.

Outro ponto de destaque é a política de Custódia Pessoal adotada pela plataforma: após a validação do ID, as imagens capturadas são enviadas diretamente ao celular do usuário e imediatamente deletadas da Orb, garantindo que os indivíduos mantenham total controle sobre seus dados.

Benefícios para participantes da rede

O ID da World oferece aos usuários acesso a um ecossistema robusto com mais de 100 Mini Apps, onde é possível realizar transações como compra de cartões-presente, recargas telefônicas e até mesmo reivindicar tokens gratuitos por meio do Mini App da Worldcoin (WLD).

Os participantes podem usar o Worldcoin para explorar serviços integrados à rede e obter vantagens exclusivas, como descontos e ofertas de comerciantes parceiros.

Enquanto a World Network continua a crescer, os benefícios para usuários verificados também se expandem, consolidando a plataforma como uma solução inovadora para promover inclusão digital com privacidade e segurança.