Economia Digital: GT avança em consensos rumo a redução de desigualdades no acesso a tecnologias

Rumo à reunião ministerial que será realizada em setembro, os delegados internacionais presentes ao terceiro encontro do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20 avançaram em consensos e na redação do documento que será entregue na próxima reunião do grupo, que acontecerá na cidade de Maceió, no estado de Alagoas

Durante os três dias de encontro, os representantes dos países-membros do G20 discutiram detalhadamente os termos do acordo que será submetido à aprovação dos ministros de Estado das áreas que tratam dos temas pertinentes à Economia Digital em cada país. Conectividade universal e significativa, Integridade da Informação, Governo Digital e Inteligência Artificial foram os eixos que estiveram sob a atenção dos delegados internacionais e que serão a espinha dorsal do texto final que está em construção.

“As propostas apresentadas pela presidência brasileira do G20 estão, em geral, sendo bem aceitas. Mas é claro que existem pontos que precisam ser melhor alinhados, os países têm olhares próprios sobre os temas e é este o esforço de aproximação de opiniões que faremos nos próximos meses”, apresentou Luciano Mazza, embaixador e diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Ele ressaltou que, além do documento final, o grupo está desenvolvendo ainda uma série de produtos, como estudos, análises e princípios gerais sobre o tema, que também são acordados entre os integrantes. “Este é um momento importante para os debates internacionais, para avançarmos em novos consensos e acordos”, disse. “O mundo vive questões geopolíticas sensíveis e claro que isso impacta as discussões, mas estamos avançando bastante e otimistas com isso”.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — “Esta reunião nos trouxe a oportunidade de compartilhar com os países-membros uma primeira minuta para o tema de IA com a perspectiva de enfrentar desigualdades em termos de capacidades e infraestruturas”, ressaltou Renata Mielli, assessora especial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). “Quando falamos em assimetrias, falamos em promover diversidade cultural, linguística, geográfica, de gênero, econômica… Este enfoque necessariamente inclui os países em desenvolvimento nesta discussão que está mobilizando a comunidade internacional”, negritou.

O tema da integridade da informação também apresentou avanços significativos, já que o impacto da desinformação atinge a todos, sem exceção, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social dos países. “Houve uma aproximação de visões nesta reunião, o processo de negociação foi promissor e acredito que estamos caminhando para um resultado consistente”, destacou João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR).

“Outro objetivo importante deste grupo de trabalho é construir consensos rumo à conectividade de qualidade de toda a população mundial, já que cerca de um terço dos habitantes do planeta permanece desconectada. Como a transformação digital é uma realidade inquestionável hoje, nos mais diversos ambientes, temos uma concordância no GT de que as discussões precisam avançar”, finalizou Daniel Brandão Cavalcanti, coordenador-geral de Políticas Públicas para Serviços de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom).