Recuperação da Trilha da Pedra Lisa em Paranapiacaba é concluída com sucesso

Na segunda-feira, 20 de novembro, foram oficialmente entregues as obras de recuperação da Trilha da Pedra Lisa, localizada na Vila de Paranapiacaba, em Santo André. Os investimentos, que totalizaram R$ 1.862.813,00, foram provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), sob a administração da Secretaria da Justiça e Cidadania. A execução das melhorias esteve a cargo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com supervisão da Fundação Florestal.

A revitalização deste espaço, que possui significativa relevância histórica e ambiental, foi celebrada por representantes do governo e pela comunidade local durante um evento realizado no Cine Lyra, um marco cultural na região. Este projeto não apenas aprimora a experiência de visitantes e moradores, mas também reafirma o compromisso com a preservação do patrimônio natural e cultural do Parque Estadual da Serra do Mar.

O projeto contemplou ações que vão além da simples recuperação física da trilha. Foram realizadas atividades educativas direcionadas à comunidade local, envolvendo guias turísticos e residentes em oficinas que capacitaram cerca de 40 pessoas em práticas sustentáveis. Essa iniciativa busca promover o turismo consciente e fortalecer a identidade local como um destino privilegiado para ecoturismo.

Além disso, foram implementados guias de uso e manuais de conservação que garantirão a proteção contínua da trilha e o monitoramento do espaço ao longo do tempo. A reabertura da Trilha da Pedra Lisa é vista como um passo significativo para consolidar Paranapiacaba como um centro de turismo sustentável, unindo história e natureza.

A cerimônia de entrega contou com a presença de diversas autoridades, incluindo Fábio Prieto, secretário da Justiça e Cidadania; Vahan Agopyan, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; Gilvan Junior, prefeito de Santo André; Anderson Ribeiro Correia, diretor-presidente do IPT; Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal; e Elnatan Ferreira de Oliveira, coordenador do FID.

Em seu discurso, Fábio Prieto destacou a importância desse projeto para a preservação do patrimônio cultural e ambiental paulista. “A recuperação dessa trilha histórica não só resgata um legado das origens do estado de São Paulo, mas também reafirma o papel fundamental do FID em promover o desenvolvimento sustentável”, afirmou. Ele enfatizou que a Vila de Paranapiacaba se solidifica como um destino atrativo para quem busca aprendizado e lazer em contato com a natureza.

Vahan Agopyan acrescentou que a união entre ciência e tecnologia foi essencial para o sucesso dessa recuperação. “A reabertura desta trilha é um exemplo claro de como podemos alavancar conhecimento científico para atender às necessidades da população, promovendo educação ambiental e turismo sustentável”, ressaltou Agopyan.

Por sua vez, Anderson Correia expressou orgulho em fazer parte desse projeto histórico. “Paranapiacaba é um local que atrai visitantes de todo o mundo há mais de dois séculos. Esperamos que essa iniciativa incentive mais brasileiros a explorarem as belezas naturais do próprio país”, comentou.

Gilvan Junior finalizou dizendo que a entrega da Trilha da Pedra Lisa representa um presente para Santo André como um todo. “Esta revitalização resgata um patrimônio histórico imensurável que agora pode ser apreciado com segurança por moradores e turistas”, concluiu o prefeito.