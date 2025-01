Santo André e Governo de SP entregam obras de recuperação da Trilha da Pedra Lisa

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), e a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, entregaram nesta segunda-feira (20) as obras de recuperação da Trilha da Pedra Lisa.

As obras foram realizadas com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, na ordem de R$ 1,8 milhão. O caminho é uma das atrações do Parque Estadual da Serra do Mar (dentro do Núcleo Itutinga-Pilões), cujo acesso ocorre apenas pelo Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, e termina na área continental de Santos, na Vila Quilombo.

A solenidade ocorreu no Cine Lyra e contou com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais, entre elas o prefeito de Santo André, Gilvan Junior; o diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz; o diretor-presidente do IPT, Anderson Ribeiro Correia; o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan; e o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza.

“Santo André é uma cidade pujante economicamente e trilhas como esta estimulam o turismo em nossa cidade. No ano passado, por exemplo, a Vila de Paranapiacaba recebeu mais de 500 mil visitantes”, comenta o prefeito Gilvan.

A Trilha da Pedra Lisa encontrava-se fechada para visitação desde meados de 2004 devido ao seu estado de degradação, decorrente das características geológicas e geotécnicas, associado ao uso indevido e irregular da área. O principal objetivo das intervenções foi tornar o caminho mais estruturado para uso público, com foco especial na segurança dos visitantes.

O projeto de restauração contemplou a identificação do traçado original, com estudo arqueológico; a adequação do traçado existente; estabilização dos processos de movimento de massa; recuperação das áreas degradadas; regularização do piso; limpeza de vegetação; instalação de estruturas de madeira, como guarda-corpo, degraus, pontes, escadas, deques e placas. Também foi promovida capacitação dos monitores ambientais, com produção de material didático.

As intervenções acompanham ainda o plano de trabalho, que faz parte do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Fundação Florestal e a Prefeitura de Santo André para atividades integradas na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, dentro dos limites de Santo André.

“O objetivo é fomentar ações de gestão, fiscalização e educação ambiental, com vistas a desenvolver e fomentar programas de conservação e proteção da fauna e da flora destas áreas naturais e protegidas”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Santo André, Edinilson Ferreira dos Santos.

Sobre a Trilha da Pedra Lisa

A Trilha da Pedra Lisa é uma das atrações ecoturísticas que integram o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e que se conecta diretamente com outras duas trilhas do local, a Trilha do Mirante e a Trilha da Cachoeira Escondida.

A história revela que a Trilha da Pedra Lisa, ou dos Carvoeiros, era utilizada para produção e escoamento de carvão vegetal por parte de muitas famílias que moravam na serra do mar. O carvão era utilizado, principalmente, para abastecer os maquinários da ferrovia. O processo de identificação arqueológica realizado durante as obras revelou alguns importantes vestígios desta época.

O caminho possui 3.200 metros de extensão e apresenta grau de dificuldade difícil. A Trilha da Pedra Lisa só pode ser acessada pelo Caminho da Bela Vista, localizado no Parque Nascentes, sendo que o seu acesso só é permitido ao público com acompanhamento de monitores ambientais credenciados pela Prefeitura de Santo André.

A visitação pode ser realizada de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16h. O Centro de Visitantes está localizado na Rua Direita, 371, na parte baixa da Vila de Paranapiacaba. O telefone para contato é (11) 4439-0321 e o e-mail é [email protected].