Recordista sul-americana no salto triplo, atleta do Talento Esportivo disputa seu primeiro Mundial adulto

O salto triplo feminino do Brasil estará muito bem representando no Mundial Indoor de Atletismo, que começa nesta quinta-feira (20), em Nanjing, na China. Aos 23 anos, Regiclécia Silva é uma das maiores esperanças de colocar o país no primeiro pelotão da prova.

Atleta do Programa Talento Esportivo, plataforma de financiamento a atletas de alto nível da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Regiclécia tem sido nome frequente nas convocações da seleção brasileira principal e essa será a sua estreia em Mundiais adultos. A potiguar chega à China com credenciais pesadas: em fevereiro, ela conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde no Sul-Americano Indoor de Cochabamba, na Bolívia, com um salto de 14.17 metros.

“Ainda estou tentando assimilar o que aconteceu [o ouro e o recorde sul-americano]. Sempre sonhei com essa marca. É a sensação de dever cumprido, de que todo o trabalho feito tem valido a pena”, diz Regi, que treina no Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo do Campo, equipamento mantido pela Sesp e administrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.

A condição de novata em Mundiais adultos não intimida Regiclécia. A meta é rasgar os prognósticos e se meter entre as melhores. “Estou bem fisicamente e sei que posso saltar longe. Quero ficar entre as finalistas e, na final, tudo pode acontecer”, conta.

O Mundial da China é só um dos muitos horizontes para Regi em 2025. Ela encara essa temporada como o palco perfeito para a sua consolidação no cenário nacional e internacional.

“Estou sonhando grande para esta temporada. Acredito que posso me destacar nas principais competições. No Brasil, meu maior desafio é vencer o Troféu Brasil, torneio em que fui vice em 2024”, explica.

Grandes resultados trazem grandes responsabilidades, e Regiclécia sabe disso. A triplista quer aproveitar a exposição para encorajar crianças e jovens a apostarem no atletismo. “Desde que comecei no atletismo meu desejo era ter grandes conquistas para poder inspirar outras pessoas. Mesmo com poucos recursos e estrutura, eu sempre quis ir além e mostrar que nada é impossível independentemente da sua situação.”