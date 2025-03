Competições de diversas gerações agitam o atletismo de São Paulo no fim de semana

O atletismo paulista terá um final de semana perfeito. O motivo é a realização de quatro importantes competições de seu calendário, reunindo atletas de diversas gerações na Arena Caixa, localizada no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra da Silva, fica na Rua Tiradentes, 1845, Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo. Todas as competições programadas nestes três dias terão entrada franca ao público.

Nesta sexta, dia 21, será realizada a quinta etapa da temporada do Circuito Performance/Esporte Clube Pinheiros, destinado aos melhores atletas do ranking Adulto, no sábado será a vez da III Circuito Paulista Open de Atletismo, para as categorias Adulto, Sub-20 e Sub-18, e no domingo ocorrerão as etapas de estreia do Copa Futuro, destinada à nova geração, com provas para Sub-14 e Sub-16, e do Brincado de Atletismo, para jovens até 11 anos. Como se vê, um final de semana para quem gosta da modalidade.

O Circuito Performance/Esporte Clube Pinheiros abrirá a programação em São Bernardo com mais uma etapa reunindo alguns dos melhores nomes o atletismo de São Paulo e destaques de outros estados. Por reunir destaques da modalidade, a expectativa é sempre positiva no que diz respeito ao alto desempenho e resultados expressivos. Vale lembrar que seu objetivo é proporcionar oportunidades para obtenção de marcas de excelência e índices para participações nos encontros internacionais de atletismo.

No sábado, o destaque é o Circuito Paulista Open de Atletismo, que já se consagrou como uma plataforma importante para a evolução dos atletas e fundamental para revelar novos talentos na modalidade. Dessa forma, o evento acaba atraindo competidores de outros estados e também do exterior, como ocorreu na etapa anterior, que contou com atletas do Peru, Panamá e Paraguai. Ao reunir atletas de três categorias, possibilita também ver de perto os novos valores em atividade.

O domingo será destinado às categorias de base, Sub-14 e Sub-16, e às crianças, no masculino e feminino. A Copa Futuro, que segue as regras da World Athletics, Norma 12, tem o objetivo de proporcionar aos atletas filiados à FPA a oportunidade do máximo desempenho nas provas, por meio das entidades de prática do atletismo paulista. Dessa forma, identificar o potencial atlético e selecionar os melhores atletas visando a participação em eventos nacionais e internacionais.

Já o Brincando de Atletismo, por sua vez, foi pensado para que crianças com até 11 anos possam experimentar o atletismo de maneira divertida. O objetivo principal é o de oferecer às crianças a oportunidade de participar de um evento de atletismo divertido, mas que também preserve a essência das provas, já habituando as crianças ao formato oficial de competições. Estão programadas provas de 50 metros rasos, salto em distância, lançamento e recreação.

A Federação Paulista de Atletismo conta com o patrocínio da Recoma e apoio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. O evento conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Programações

Circuito Performance/Esporte Clube Pinheiros – Sexta-feira

13h – Salto com Vara masculino – Final

13h30 – 100m com carreiras feminino – Semifinal por Tempo

13h30 – Arremesso do peso masculino – Final

13h30 – Lançamento do martelo masculino – Final

13h30 – Salto em altura feminino – Final

13h30 – Salto em distância masculino – Final

13h50 – 110m com barreiras masculino – Semifinal por Tempo

14h10 – 400m rasos feminino – Final por Tempo

14h30 – 400m rasos masculino – Final por Tempo

14h50 – 100m com barreiras feminino – Final

15h – 110m com barreiras masculino – Final

15h – Arremesso do peso feminino – Final

15h – Lançamento do martelo feminino – Final

15h – Salto em altura masculino – Final

15h – Salto em distância feminino – Final

15h10 – 100m rasos feminino – Semifinal por Tempo

15h30 – 100m rasos masculino – Semifinal por Tempo

15h30 – Salto com vara feminino – Final

15h50 – 400m com barreiras feminino – Final por Tempo

16h – Salto triplo feminino – Final

16h10 – 400m com barreiras masculino – Final por Tempo

16h30 – 100m rasos feminino – Final

16h40 – 100m rasos masculino – Final

16h50 – 800m rasos feminino – Final por Tempo

17h – Salto triplo masculino – Final

17h10 – 800m rasos masculino – Final por Tempo

17h30 – 10000m rasos feminino – Final por Tempo

18h10 – 10000m rasos masculino – Final por Tempo

III Circuito Paulista Open de Atletismo – Sábado

8h30 – 10000m rasos feminino – Adulto – Final por Tempo

8h30 – Lançamento do dardo feminino – Adulto/Sub-20/Sub-18 – Final

9h30 – 3000m com obstáculos masculino – Adulto – Final por Tempo

9h30 – Salto em altura feminino – Adulto – Final

9h30 – Salto em distância masculino – Adulto – Final

9h55 – 3000m com obstáculos feminino – Adulto – Final por Tempo

10h20 – 800m rasos feminino adulto – Final por Tempo

10h50 – 800m rasos masculino -Adulto – Final por Tempo

11h – Lançamento do dardo masculino – Adulto/Sub-20/Sub-18 – Final

11h20 – 400m com barreiras masculino – Adulto/Sub-18 – Final por Tempo

11h40 – 400m com barreiras feminino – Adulto – Final por Tempo

13h30 – 200m rasos feminino – Adulto – Final por Tempo

14h – Lançamento do martelo feminino – Adulto/Sub-20/Sub-18 – Final

14h10 – 200m rasos masculino – Adulto – Final por Tempo

14h30 – Salto em altura masculino – Adulto – Final

14h30 – Salto em distância feminino – Adulto – Final

14h50 – 3000m rasos feminino – Adulto – Final por Tempo

15h20 – 3000m rasos masculino – Adulto – Final por Tempo

16h – 10000m rasos masculino -Adulto – Final por Tempo

16h30 – Lançamento do martelo masculino – Adulto/Sub-20/Sub-18 – Final