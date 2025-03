Circuito Paulista Open de Atletismo Realiza 2ª Etapa com Participação Internacional

No último sábado, dia 15, o Circuito Paulista Open de Atletismo promoveu sua segunda etapa da temporada, consolidando-se como um evento de destaque no calendário esportivo nacional. Organizada pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), a competição contou com a presença de atletas provenientes de cinco estados brasileiros: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, além de competidores do Paraguai, Panamá e Peru.

A Arena Caixa, localizada no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra da Silva em São Bernardo do Campo, foi o cenário para intensas disputas em 11 modalidades. Os participantes representaram as categorias Adulto, Sub-18, Sub-20 e Master, aproveitando a oportunidade não apenas para competir, mas também para buscar evolução técnica e marcas que os qualifiquem para importantes competições nacionais e internacionais ao longo da temporada.

O presidente da FPA, Joel Oliveira, expressou sua satisfação com o evento: “Tivemos uma etapa excelente, com atletas de cinco estados e também do exterior. Isso nos deixa muito contentes e evidencia que estamos no caminho certo ao proporcionar eventos técnicos com organização de alto nível. Nosso compromisso é melhorar constantemente para atrair mais atletas às provas. Parabéns a todos os participantes!”

Diversos clubes e associações filiados à FPA se destacaram durante a competição, incluindo Kiatleta, Sesi, Associação Esportiva Taubaté de Atletismo, FAE Osasco, AAVSP, Praia Grande e Associação Guaribense de Incentivo Ao Atletismo. O evento reforçou a força e a diversidade do atletismo paulista.

A próxima etapa do Circuito Paulista Open já está agendada para o dia 21 deste mês na mesma Arena Caixa. Este evento é uma realização da Federação Paulista de Atletismo com o apoio do Recoma, Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) e Performance Run.

Os resultados individuais também foram significativos:

Maria Eduarda Dantas de Matos (Praia Clube) – Lançamento do Dardo: 49,90 metros

Samanta Santos da Silva Lopes (Associação Esportiva Taubaté) – Lançamento do Dardo: 49,75 metros

Thiago Resende dos Santos (Associação Esportiva Taubaté) – 110 Metros com Barreiras Sub-18 Masculino: 13,60 segundos

Julio Cesar Garcia de Araujo (Associação Guaribense) – 110 Metros com Barreiras Sub-18 Masculino: 14,05 segundos

Wellinton Fernandes da Cruz Filho (AABB-PR) – Lançamento do Disco: 61,76 metros

Carlos Daniel Gualberto dos Santos (SESI SP) – Lançamento do Disco Sub-18 Masculino: 48,85 metros

Pedro Hernandes Ribeiro dos Santos (ORCAMPI) – Lançamento do Disco Sub-20 Masculino: 42,96 metros

Luiza Fernandes Atanázio Lopes (Praia Clube) – Arremesso do Peso Adulto Feminino: 13,20 metros

Gabriela Silva Mourão (Esporte Clube Pinheiros) – Arremesso do Peso Adulto Feminino: 11,54 metros

Thiago do Rosário André (Esporte Clube Pinheiros) – 3000 Metros: 3.44.94 minutos