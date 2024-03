Pérola da Serra competirá no 2º Circuito Paulista Open de Atletismo em São Bernardo

Neste sábado (16 de março), o ADC Pérola da Serra participará do 2º Circuito Paulista Open de Atletismo no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, em São Bernardo do Campo. Os atletas do clube estarão em diversas provas ao longo do dia.

A primeira competição será nos 5.000 metros rasos, com Izabel Jesus às 08h30, seguida por Lucas Ferreira às 09h20. Às 10h00, Amanda Fernandez competirá nos 100 metros rasos, seguida por Rafael Leonardo e Vinicius Scomparim às 10h40. O dia de provas será encerrado com Jefferson Alves nos 1.500 metros rasos às 16h30.

A participação do ADC Pérola da Serra é uma oportunidade para os atletas mostrarem seu potencial e representarem a comunidade local.

“Este será mais um importante passo em nossa jornada, uma história que estamos escrevendo juntos.”, complementa André Moscatelli, presidente do ADC Pérola da Serra

O Atletismo do ADC Pérola da Serra tem o apoio da Evoque Academia e do Comitê Brasileiro de Clubes.