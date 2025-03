RECORD vai exibir o Clássico Alvinegro e o Choque-Rei pelas semifinais do Paulistão

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos chegaram às semifinais do Paulistão Sicredi 2025 e a RECORD vai exibir, ao vivo, com exclusividade na TV aberta e para todo o Brasil, todos os jogos da fase decisiva do torneio estadual. Os duelos também vão ser transmitidos no R7 e no PlayPlus.

Neste domingo (09/03), a partir das 18h, Corinthians e Santos se enfrentam na Neo Química Arena e quem vencer garante vaga na final do campeonato. O duelo marca o novo encontro dos craques Memphis e Neymar, dessa vez na fase mata-mata do torneio. Os alvinegros eliminaram, nas quartas de final, Mirassol e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Na segunda-feira (10/03), a partir das 21h30, é a vez de Palmeiras e São Paulo entrarem em campo no Allianz Parque buscando a classificação para a final do Paulistão e a RECORD exibe todas as emoções do clássico. Na fase anterior, o Verdão venceu por 3 a 0 o São Bernardo fora de casa, e o tricolor paulista eliminou o Novorizontino vencendo pela diferença mínima.

Sobre a transmissão

O time da emissora já está pronto para os clássicos! Cléber Machado será o narrador, Paloma Tocci a apresentadora e Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola os comentaristas. Alê Oliveira, Bruno Piccinato, Duda Gonçalves e Jean Brandão serão os repórteres que estarão à beira dos gramados.

Nas redes sociais, em parceria do R7 com o Desimpedidos, as transmissões dos jogos serão feitas com Zé Luiz apresentando, Chico Pedrotti narrando, Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Madson comentando, e Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão nas reportagens.

Liderança de audiência!

No último domingo (02/03), a RECORD garantiu o primeiro lugar isolado exibindo a vitória do Corinthians sobre o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão.

Na faixa da bola rolando, das 18h31 às 20h28, a emissora atingiu 13,4 pontos de média, pico de 14,9 e share de 25,3%, enquanto a Globo, segunda colocada, marcou 10,9. No confronto com o SBT, terceiro colocado, a RECORD marcou oito pontos a mais (13,4 x 5,4).

No período entre 18h09 e 20h34, que corresponde à faixa completa da transmissão, a emissora obteve 12,6 pontos de média, 14,9 de pico e participação de 24% e também ficou na liderança com larga vantagem. A Globo marcou 10,8 e o SBT 5,4.

Anote aí:

– Domingo (09/03), às 18h, Corinthians x Santos

– Segunda-feira (10/03), às 21h30, Palmeiras x São Paulo

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.