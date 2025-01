RECORD transmite Guarani x Palmeiras ao vivo neste domingo

A RECORD exibe, neste domingo (02/02), a partir das 18h, o duelo entre Guarani e Palmeiras, válido pela sexta rodada do Paulistão Sicredi 2025. A partida acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e terá transmissão ao vivo e exclusiva na TV aberta.

A narração será de Cléber Machado, acompanhado pelos comentaristas Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. Paloma Tocci estará na apresentação direto do gramado, enquanto Duda Gonçalves e Bruno Piccinato trarão as informações de dentro do estádio.

O confronto marca um momento decisivo para os dois times, que não venceram na última rodada. O Guarani foi derrotado pelo Mirassol, enquanto o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino.

Esporte Record analisa rodada e retorno de Neymar ao Santos

Após a partida, o Esporte Record entra no ar às 23h, logo depois do Domingo Espetacular. Cléber Machado e Paloma Tocci comandam a atração, com análises de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola sobre os destaques da rodada e a aguardada chegada de Neymar ao Santos.

Expectativas para a partida

O volante Giovane, do Guarani, destacou a importância do jogo e convocou a torcida bugrina:

“Será uma partida difícil, mas vamos impor nosso ritmo dentro de casa. Contamos com a força da nossa torcida para lotar o estádio e apoiar o time.”

Já o lateral Mayke, do Palmeiras, alertou sobre as dificuldades de jogar no Brinco de Ouro:

“Sabemos que será um jogo complicado, mas vamos tentar impor nosso ritmo para alcançar nosso objetivo, que são os três pontos.”

Classificação no Paulistão

Guarani: Líder do Grupo B, com 7 pontos (2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas)

Líder do Grupo B, com (2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) Palmeiras: Vice-líder do Grupo D, com 8 pontos (2 vitórias, 2 empates, 1 derrota)

Histórico do confronto

Total de jogos: 168

168 Vitórias do Palmeiras: 83

83 Vitórias do Guarani: 39

39 Empates: 46

46 Gols marcados: Mais de 450

Na Libertadores de 1979, o Guarani venceu os dois duelos contra o Palmeiras: 4 a 1 em São Paulo e 1 a 0 em Campinas.

Transmissão digital

Além da TV, o jogo será transmitido no R7.com e no PlayPlus, em parceria com o Desimpedidos. No digital, a narração será de Chico Pedrotti, com comentários de Rudy Landucci e reportagens de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão.

O público poderá acompanhar a partida com um formato inovador, trazendo um olhar diferenciado sobre o confronto.

Guarani x Palmeiras

Domingo (02/02) – 18h

Transmissão exclusiva na RECORD

Esporte Record às 23h