RECORD Transmite Abertura de 5 Estaduais de futebol nesse Sábado (11/01)

As equipes estão prontas para rolar a bola nos estaduais pelo Brasil, e o time da RECORD está a postos para trazer todas as emoções dos torneios de diferentes regiões do país! Neste sábado,11/01, a emissora vai transmitir ao vivo a primeira rodada de cinco campeonatos. Todas as partidas terão início às 16h, para seus respectivos estados.

A RICTV RECORD exibe a partida do campeão em 2024, o Athletico-PR, estreia no Campeonato Paranaense deste ano contra o Paraná, que está de volta à elite do torneio. Já a TV Pajuçara traz no Campeonato Alagoano, Penedense e Murici, que entram em campo na primeira partida em busca da taça.

O América de Natal começa sua trajetória em busca do 39º título do Campeonato Potiguar, ao vivo na TV Tropical, enfrentando, em casa, o Baraúnas, que almeja o segundo título estadual de sua história.

O Sampaio Corrêa que, com 37 taças levantadas é o maior campeão do Campeonato Maranhense, visita o Imperatriz na estreia do torneio com transmissão pela TV Cidade.

Na TV Atalaia, o Sergipe, que não vence o Campeonato Sergipano desde 2022, inicia sua jornada no estadual contra o Barra.

Partidas deste sábado (11/01), às 16h:

– RICTV RECORD: Athletico-PR x Paraná – Campeonato Paranaense;

– TV TROPICAL: América-RN x Baraúnas – Campeonato Potiguar;

– TV PAJUÇARA: Penedense x Murici – Campeonato Alagoano;

– TV CIDADE: Imperatriz x Sampaio Corrêa – Campeonato Maranhense;

– TV ATALAIA: Sergipe x Barra – Campeonato Sergipano.