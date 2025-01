Band inicia transmissão do Campeonato Carioca a partir deste sábado

Pelo terceiro ano consecutivo, a Band fechou um acordo com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e com a agência de marketing esportivo Brax Sports Assets para exibir o Campeonato Carioca, considerado o estadual mais charmoso do país.

A partir deste mês, a emissora vai acompanhar de perto o desempenho dos 12 clubes que disputam a taça: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda.

A estreia acontece neste sábado (11), às 15h45, com o duelo entre Botafogo e Maricá no Engenhão, no Rio de Janeiro. A narração é de Sergio Mauricio, com comentários de Ricardo Rocha e Washington (Coração Valente), e reportagens de Flávio Amendola e Gabriela Marino. No domingo (12), no mesmo horário, o Flamengo encara o Boavista no estádio Lourival Baptista, também conhecido como Batistão, em Aracaju (SE), com narração de Téo José, comentários de Athirson e Velloso, e reportagens de Igor Dorilêo.

Na quinta-feira (16), às 21h20, será a vez de Vasco e Bangu entrarem em campo no São Januário, no Rio de Janeiro, com narração de Sergio Mauricio, comentários de Ricardo Rocha e Fernando Santos (Fernandão), e reportagens de Flávio Amendola e Gabriela Marino.

A ideia é continuar dando protagonismo a um dos mais importantes torneios nacionais e fazer uma cobertura completa. “O Campeonato Carioca é uma das competições mais fascinantes desse mundo da bola. Desde 2023, montamos uma megaestrutura para levar ao telespectador da TV Bandeirantes a melhor imagem, narração e comentários. Para 2025, não será diferente. Faremos um verdadeiro espetáculo para todos os amantes da modalidade com transmissões nos estádios, matérias in loco e toda a dedicação e excelência que um evento como este merece”, afirma Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes.

Veja os próximos jogos:

19/01 – 20h45: Flamengo X Nova Iguaçu

22/01 – 21h20: Botafogo X Volta Redonda

23/01 – 21h20: Vasco X Madureira

26/01 – 15h45: Vasco X Portuguesa-RJ

26/01 – 20h45: Madureira X Fluminense

30/01 – 21h20: Flamengo X Sampaio Corrêa

05/02 – 21h20: Vasco X Fluminense

09/02 – 15h45: Botafogo X Madureira

12/02 – 21h20: Flamengo X Botafogo

16/02 – 15h45: Fluminense X Nova Iguaçu

23/02 – 15h45: Vasco X Botafogo