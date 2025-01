Record garante segundo lugar de audiência com vitória do São Paulo

A Record transmitiu ao vivo, na noite de ontem (29/01), a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa, pelo Paulistão Sicredi 2025, e conquistou quase o dobro da audiência do SBT, garantindo o segundo lugar isolado em São Paulo.

Na faixa completa, das 21h27 às 23h41, a emissora obteve 7,2 pontos de média, com pico de 8,5 e participação de 12,6%. Em terceiro lugar, o SBT marcou 3,7 pontos, enquanto a Band ficou em quarto com apenas 0,7 ponto.

A partida, disputada no Estádio do Pacaembu, nova casa da Portuguesa, terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1. Os visitantes reagiram após a Lusa abrir o placar com gol de Renan Peixoto e, na sequência, André Silva e Ryan Francisco garantiram a virada para o time paulista.