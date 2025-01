RECORD transmite Portuguesa x São Paulo, pelo Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira (30/01), a bola vai rolar para Portuguesa e São Paulo, e a RECORD exibirá a partida, ao vivo, para todo o Brasil e com exclusividade na TV aberta, a partir das 21h30. O duelo será disputado no Estádio do Pacaembu, já que o Canindé, casa da Lusa, está em obras.

Na narração, Cléber Machado será o responsável por descrever cada lance do jogo, além de gritar gol. A equipe contará com Paloma Tocci como apresentadora e Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola, os comentaristas. À beira do gramado estarão os repórteres Jean Brandão e Alê Oliveira.

Na última rodada do torneio, o tricolor paulista jogou em seus domínios e venceu, por 3 a 1, o rival Corinthians, partida que teve transmissão da RECORD. Já a Portuguesa visitou o Mirassol e saiu derrotada de campo, por 2 a 1.

Como chegam os times?

Vivendo grande fase dentro de campo, os comandados de Luis Zubeldía estão de bem com a torcida. O time lidera, com sete pontos, o Grupo C, mesmo tendo um jogo a menos que as demais equipes do torneio. Na mesma chave que o São Paulo estão: Novorizontino, Noroeste e Água Santa.

A realidade da Lusa é bem diferente. Em busca da reação, em quatro jogos, o time soma dois pontos, com dois empates e duas derrotas, e é o lanterna do Grupo B, que também conta com Guarani, Santos e Red Bull Bragantino. Na tabela geral de classificação, a Portuguesa e o Botafogo-SP aparecem como os times que menos pontuaram até agora.

Você sabia?

Na edição de 2024 do Campeonato Paulista, Portuguesa e São Paulo avançaram à fase mata-mata da competição e foram eliminados nos pênaltis nas quartas de final, sendo a Lusa, fora de casa, pelo Santos – que foi um dos finalistas da competição – e o tricolor paulista pelo Novorizontino, em casa.

No confronto entre os times na fase de grupos do torneio, na temporada passada, a partida foi disputada no Estádio do Morumbi e terminou com vitória, por 1 a 0, do São Paulo, com gol marcado pelo volante Luiz Gustavo.

Transmissão digital

Em parceria com o Desimpedidos, no digital (R7.com e PlayPlus), a partida terá narração de Chico Pedrotti, comentários de Rudy Landucci e reportagens de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão. O público poderá acompanhar a partida de uma maneira diferente da que vai ao ar na televisão!