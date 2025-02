RECORD exibe reestreia de Neymar pelo Santos, nesta quarta (5)

oite de gala! A RECORD vai exibir, nesta quarta-feira (05/02), a partir das 21h30, a partida entre Santos e Botafogo-SP, que, segundo treinador do Santos, Pedro Caixinha, terá o craque Neymar em campo novamente com a camisa do clube, após quase 13 anos. O jogo é válido pela sétima rodada do Paulistão Sicredi 2025.

A transmissão, que será ao vivo, para todo o Brasil e com exclusividade na TV aberta, terá narração de Cléber Machado, apresentação de Paloma Tocci e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, além de reportagens de reportagens de Duda Gonçalves e Alê Oliveira, que estarão à beira do gramado.

Santos

Na última rodada, o alvinegro praiano venceu o São Paulo, em casa, e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória no Paulistão, sendo três derrotas consecutivas. Depois da partida, o técnico Pedro Caixinha confirmou a aguardada estreia de Neymar no duelo contra o Botafogo-SP.

Com sete pontos conquistados, o Santos é o líder do Grupo B, que também tem Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino. Em seis jogos disputados, o Peixe venceu dois, empatou três e perdeu três.

Botafogo-SP

Já o Fogão não sabe o que é vencer na atual edição do Campeonato Paulista. Foram três empates e três derrotas, e é o time que menos balançou as redes dos adversários, foram apenas três gols marcados.

O time de Ribeirão Preto, comandado pelo técnico Márcio Zanardi, é o lanterna na classificação geral do torneio e também do Grupo A, que tem o Corinthians na liderança, seguido de Mirassol e Inter de Limeira.

Transmissão digital

Em parceria com o Desimpedidos, no digital (R7.com e PlayPlus), a partida terá narração de Chico Pedrotti, comentários de Rudy Landucci e reportagens de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão. O público poderá acompanhar a partida de uma maneira diferente do que vai ao ar na televisão!