Recém-nascido engasgado é salvo por socorristas em base operacional

Estrategicamente localizadas ao longo da malha viária, as bases operacionais das concessionárias oferecem suporte completo aos usuários durante a viagem, acomodando equipes e viaturas especializadas. Em casos de urgência ou emergência, essas estruturas fornecem serviços essenciais, incluindo socorro mecânico e atendimento pré-hospitalar.

Foi o que aconteceu com o pequeno Ravi Lucca no dia 20 de fevereiro, que se engasgou com o leite materno. Rapidamente, a família percebeu os sinais de engasgamento e buscou ajuda na base operacional do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), localizada na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345), em Patrocínio Paulista. A equipe de socorristas da ViaPaulista agiu com rapidez e eficiência, salvando a vida do recém-nascido.

“Fiz a manobra de Heimlich, procedimento padrão para casos de engasgo, por três vezes, até que ele expeliu a fórmula do leite e voltou a respirar normalmente. Depois, o encaminhamos à Santa Casa de Patrocínio Paulista, onde recebeu acompanhamento médico e teve o quadro clínico estabilizado. Foi um grande alívio verificar que estava tudo bem”, relata a técnica de enfermagem Jane Ester Geraldo, que já havia socorrido Ravi no dia 26 de janeiro após se engasgar durante a alimentação.

Equipe que atuou no atendimento do Ravi Lucca (Divulgação/ViaPaulista)

Passado o susto, a família destaca a importância do suporte prestado pela equipe de socorristas. “Tivemos a sorte de encontrar os profissionais na base, prontos para nos atender. No hospital, recebi orientações e, agora, seguimos acompanhando a saúde dele. Meu filho está bem”, afirma Lilian Aparecida Seixas Santos, que também é mãe da irmã gêmea de Ravi.

Outras ocorrências nas rodovias concedidas

Também no mês de janeiro deste ano, as equipes da concessionária Rota das Bandeiras atuaram em dois partos. O primeiro ocorreu no dia 16, por volta das 23h30, quando a gestante Jhúlia, de 16 anos, estava a caminho da Maternidade de Campinas, mas o pequeno Thomaz não quis ‘esperar’ e o atendimento aconteceu no acostamento da Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, dentro do próprio automóvel.

No dia 19, às 17h30, o segundo procedimento ocorreu no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Atibaia, no km 75 da Rodovia Dom Pedro I. A situação foi ainda mais inusitada, uma vez que o socorrista Guilherme José Silva de Freitas retornava de licença-paternidade justamente no dia do parto. Ele estava com o condutor-socorrista Paulo Alexandre Francisco na área de descanso da base quando chegou um carro buzinando, com os ocupantes pedindo ajuda. Logo perceberam que a jovem estava em trabalho de parto avançado e o procedimento foi realizado no banco traseiro.