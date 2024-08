Recém-nascida de 11 dias é resgatada por PMs de Osasco

O dia dos pais, celebrado no domingo (11), do tenente Samuel Leão foi mais agitado do que o esperado. Ele e o soldado Pedro Pereira, ambos do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), em Osasco, estavam de serviço, realizando o policiamento próximo ao bairro Jardim São Pedro, quando foram acionados para ajudar uma criança de apenas 11 dias, que havia se engasgado.

A recém-nascida teve a respiração obstruída depois de se engasgar com leite materno. Isso causou uma parada cardiorrespiratória.

Quando a equipe chegou no endereço, encontrou os pais e vizinhos desesperados aguardando pelo atendimento. O tenente contou que se focou em manter a calma e pedir o mesmo das pessoas ao redor. Logo em seguida, deram início ao salvamento da criança.

Os policiais realizaram a manobra de Heimlich, combinada com a sucção nasal, possibilitando que a recém-nascida pudesse voltar a respirar. “Ver que tudo deu certo no final nos deu uma sensação de dever cumprido” contou o tenente Leão.

Após os primeiros socorros, os policiais levaram a bebê até a emergência do Hospital e Maternidade Amador Aguiar, onde a criança pode se recuperar totalmente.