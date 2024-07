Receita para o inverno: sopa saudável é ideal para espantar o frio

Há quem diga que a sopa não substitui uma refeição, seja ela o almoço ou, principalmente, o jantar. Mas na verdade esse é um hábito comum, especialmente durante a estação mais fria do ano, que pede por pratos mais quentes. Nessa época, é inevitável perceber que o consumo dela aumenta, afinal todo mundo começa a compartilhar receitas.

E quando essas sopas são nutritivas, fica melhor ainda de inserir no cardápio do dia a dia. É o que mostra a Vitalin, empresa do segmento de alimentos sem glúten, sem lactose e funcionais, com o passo a passo do Creme de Ervilha, homogêneo, liso e feito apenas com ingredientes e temperos saudáveis. A receita foi desenvolvida em parceria com a influenciadora Cristiana Lima.

Para acompanhar o preparo, o pão crocante é a pedida ideal. Para isso, o produto indicado pela marca é o Pão de Forma Sem Glúten Vitalin, disponível nos sabores Tradicional e Gergelim & Linhaça. Delicioso, prático e versátil, o item não contém: glúten; leite e derivados; lupas de alto teor; lactose; e açúcar.

Confira!

SOPA: CREME DE ERVILHA COM PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN VITALIN

Receita da influenciadora Cristiana Lima em parceria com a Vitalin Sem Glúten.

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes:

8 fatias de Pão de Forma Sem Glúten Vitalin

2 batatas-doces médias

300g de ervilha fresca ou congelada

1 cebola

1 colher de chá de lemon pepper

3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

Cebolinha para decorar

Sal a gosto

Modo de preparo: