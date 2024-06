Recapeamento ultrapassou 900 vias finalizadas na capital paulista

A Prefeitura de São Paulo informa que desde 20 de junho de 2022, início do programa de recapeamento, foram finalizados 903 trechos, que correspondem a mais de 15 milhões de metros quadrados de pavimentados na cidade.

Entre os critérios considerados para a escolha destas vias para o recape estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. O programa de recapeamento usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas.

VIAS EM EXECUÇÃO

Estrada de Poá – Trecho compreendido entre a Passagem sobre Córrego Mirim (Divisa com Município de Ferraz de Vasconcelos) até a Rua Otelo Augusto Ribeiro – Subprefeitura de Guaianazes. Início: 04/12/2023.

Rua Tutóia – Trecho compreendido entre a Av. Brigadeiro Luís Antônio até a Av. 23 de Maio (Pista Lateral) – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 15/01/2024.

Av. Vital Brasil – Trecho compreendido entre a Rua Alvarenga até a Av. Eusébio Matoso e entre a Av. Vital Brasil até a Ponte Bernardo Goldfarb- Subprefeitura do Butantã. Início: 21/01/2024.

Av. Professor Francisco Morato – Trecho I (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre R. Joaquim Galvão até a Av. Lineu de Paula Machado – Subprefeitura do Butantã. Início: 29/01/2024.

Acaricuara – Trecho compreendido Rua Francisco da Cunha Menezes até a Rua Carixó – Subprefeitura Pirituba/Jaraguá. Início: 21/01/2024

VIAS FINALIZADAS