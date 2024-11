Rebeca Andrade é a nova embaixadora dos Jogos da Juventude

A renomada ginasta e medalhista olímpica Rebeca Andrade foi oficialmente nomeada, nesta quarta-feira (6), como embaixadora da próxima edição dos Jogos da Juventude, a mais proeminente competição multiesportiva para jovens no Brasil. O evento, sob a organização do Comitê Olímpico do Brasil (COB), está agendado para ocorrer entre os dias 13 e 28 de novembro, na cidade de João Pessoa, Paraíba.

Rebeca expressou sua expectativa em relação ao encontro com os jovens atletas, destacando a importância deste momento tanto para eles quanto para ela própria. “Estou muito ansiosa para interagir com esses jovens e celebrar essa etapa que é crucial e especial. Eles são o futuro do nosso esporte e podem vir a representar o Brasil em competições internacionais como Mundiais, Jogos Olímpicos da Juventude, Pan-Americanos e Olimpíadas nos anos vindouros. É fundamental que aproveitem cada oportunidade e momento, pois isso faz parte do aprendizado e do processo de quem almeja ser atleta”, afirmou a ginasta, que brilhou ao conquistar quatro medalhas na última edição dos Jogos Olímpicos realizados em Paris.

Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB, expressou sua satisfação com a participação de Rebeca Andrade como embaixadora dos Jogos da Juventude 2024. “Para o COB, é uma honra imensa contar com Rebeca Andrade neste papel. Seu desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris ainda ressoa na memória dos brasileiros, servindo como inspiração para os mais de 4 mil jovens participantes desta competição. Ela é um exemplo não apenas dentro dos ginásios, mas também fora deles, simbolizando sucesso e determinação. Ter a maior medalhista olímpica do país compartilhando suas experiências com as novas gerações certamente enriquecerá o evento em João Pessoa”, destacou Teixeira.

Os Jogos da Juventude deste ano congregarão mais de 4 mil adolescentes provenientes das 27 unidades federativas do Brasil, reunindo um total de 2.113 meninas e 2.095 meninos na capital paraibana.