No último confronto, o Real Madrid enfrentou uma situação desafiadora, começando a partida em desvantagem de 1 a 0. A equipe já havia visto um pênalti cobrado por Bellingham ser defendido, com a bola ricocheteando na trave.

Durante a transmissão ao vivo pela TV oficial do clube, os apresentadores expressaram sua insatisfação em relação a diversas decisões da arbitragem. A principal crítica foi direcionada à expulsão do atacante brasileiro, que gerou um forte debate sobre a condução do árbitro.

Um dos comentaristas destacou: “A convocação de Soto Grado para o VAR, mostrando apenas uma parte do lance, é um ato de manipulação e adulteração da competição.” Essa afirmação ilustra a indignação que permeou a análise do jogo, onde as decisões controversas foram comparadas a uma “configuração de manual” já vista em outras partidas da liga.

Apesar das adversidades e da expulsão, o Real Madrid conseguiu reverter o resultado, conquistando uma vitória de 2 a 1, com gols marcados por Modric e Bellingham. Este resultado permitiu que a equipe assumisse provisoriamente a liderança da tabela, encerrando o primeiro turno com 43 pontos acumulados.

Por outro lado, a expulsão do atacante brasileiro poderá acarretar uma suspensão de até 12 jogos, trazendo preocupações sobre sua disponibilidade nas próximas partidas.