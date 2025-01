Vini Jr. se Pronuncia Após Polêmica Expulsão em Jogo do Real Madrid

O jogador Vini Jr. utilizou a plataforma X para se desculpar após um incidente controverso durante a partida em que o Real Madrid enfrentou o Valencia. A declaração veio logo após a equipe merengue conquistar uma virada impressionante, agradecendo seus companheiros de equipe pelo esforço e dedicação demonstrados.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

Durante o segundo tempo da partida, enquanto o Real Madrid perdia por 1 a 0, Vini Jr. recebeu cartão vermelho. O episódio foi desencadeado por uma reação ao que ele considerou um toque provocativo do goleiro Dimitrievski, do Valencia. O brasileiro empurrou o adversário, ação que não foi inicialmente percebida pelo árbitro em campo. No entanto, após uma revisão pelo VAR, a decisão de expulsão foi confirmada.

A reação do atacante foi exacerbada pela insatisfação com a decisão do árbitro, Soto Grado. Durante sua saída do campo, Vini Jr. foi alvo de ofensas racistas provenientes das arquibancadas, com gritos de “macaco” ecoando no estádio, um fato que gerou indignação e debate sobre comportamentos discriminatórios no futebol.

Após a expulsão do brasileiro, o Real Madrid mostrou resiliência e conseguiu reverter a situação adversa. Modric igualou o placar, seguido por um gol de Bellingham que garantiu a vitória da equipe, aproveitando um erro da defesa do Valencia.

A atmosfera no Mestalla estava tensa antes da expulsão, com Vini Jr. sendo constantemente vaiado pela torcida adversária sempre que tocava na bola. A torcida do Valencia comemorava cada desarme feito contra o jogador brasileiro, que respondeu às provocações com um gesto simbólico, aludindo à luta do time local contra o rebaixamento para a segunda divisão.