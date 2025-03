Real Madrid vence Rayo Vallecano e assume vice liderança da LaLiga

No último domingo (09), o Real Madrid garantiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em partida realizada no Estádio Santiago Bernabéu, válida pela 27ª rodada da LaLiga. Os gols da equipe merengue foram anotados pelos atacantes Kylian Mbappé e Vini Jr, enquanto Pedro Díaz marcou para os visitantes.

O primeiro tempo do confronto foi marcado por um equilíbrio significativo entre as duas equipes. O Real Madrid teve sua primeira oportunidade logo no início do jogo, quando Vini Jr fez uma infiltração pela esquerda e cruzou rasteiro para Mbappé, mas o defensor Aridane Hernández conseguiu cortar a jogada na pequena área.

Gols e pressão do Real Madrid

A abertura do placar ocorreu aos 29 minutos, com Kylian Mbappé finalizando após receber um passe em profundidade de Vini Jr. O francês driblou a defesa adversária e, com um chute preciso de pé direito, colocou a bola no canto do gol.

Quatro minutos depois, Vini Jr se destacou novamente ao ampliar a vantagem para os merengues. O jogador brasileiro realizou uma jogada individual impressionante, superando dois marcadores e, após um drible na frente do terceiro defensor, disparou um tiro certeiro no contrapé do goleiro.

Rayo Vallecano não desiste e diminui no fim

Embora o Real Madrid tenha dominado a posse de bola durante a partida, o Rayo Vallecano não se deixou abater e conseguiu marcar seu gol nos acréscimos. Pedro Díaz tabelou com Álvaro García antes de disparar um forte chute que acertou o travessão; a bola quicou dentro da meta e, após consulta ao VAR, o árbitro validou o gol.

No segundo tempo, sem alterações na equipe inicial, o Real Madrid retornou ao campo pressionando o Rayo Vallecano. A equipe visitante se manteve resiliente na defesa, enquanto os merengues apenas administravam a vantagem adquirida.

Real Madrid sobe na tabela e se aproxima do Barcelona

Com este resultado positivo, o Real Madrid ascende à segunda colocação da tabela com 57 pontos, igualando-se ao líder Barcelona. Contudo, os catalães possuem um jogo a menos devido à morte de um médico do clube ocorrida no último sábado (08).

A próxima partida do Real Madrid será contra o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano. O encontro será o jogo de volta das oitavas de final da Champions League, onde os merengues venceram o primeiro confronto por 2 a 1.