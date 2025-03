Real Madrid vence Atlético em jogo de ida das oitavas da Champions League

Na noite desta terça-feira, o Real Madrid garantiu uma vitória importante no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League, ao derrotar o Atlético de Madrid por 2 a 1 no icônico Estádio Santiago Bernabéu. Os gols da partida foram marcados por Rodrygo e Brahim Díaz para os Merengues, enquanto Julian Alvarez anotou para os Colchoneros.

O confronto começou com o Real Madrid demonstrando superioridade logo nos primeiros minutos. Em uma jogada rápida, Valverde lançou Rodrygo, que cortou para dentro e disparou um belo chute com a perna esquerda, balançando as redes aos três minutos de jogo e colocando o time da casa na frente: 1 a 0.

Após abrir o placar, o atual campeão europeu continuou pressionando e quase ampliou a vantagem com tentativas de Vini Jr. e Rodrygo, que viu suas finalizações serem brilhantemente defendidas pelo goleiro Oblak.

Por sua vez, o Atlético de Madrid adotou uma postura mais defensiva inicialmente, mas gradualmente começou a se soltar na partida. Em sua primeira oportunidade clara, Barrios teve uma chance após um rebote, mas não conseguiu direcionar o chute corretamente.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, os Colchoneros conseguiram igualar a partida com um gol espetacular. Julian Álvarez recebeu a bola pela esquerda e, com um chute preciso e potente, deixou tudo igual no Bernabéu: 1 a 1.

No segundo tempo, assim como na etapa anterior, o Real Madrid voltou a mostrar seu domínio e restaurou a liderança logo aos nove minutos. Brahim Díaz recebeu na área, driblou Giménez que ficou caído após a jogada, e finalizou rasteiro no canto de Oblak, fazendo 2 a 1 para os Merengues.

O Atlético respondeu rapidamente e quase empatou novamente quando Griezmann recebeu na área e tentou um chute rasteiro que foi defendido por Courtois. Giménez também teve uma boa chance para marcar, mas sua finalização saiu acima do gol.

Após esses momentos de tensão para a equipe comandada por Carlo Ancelotti, o Real Madrid conseguiu administrar a vantagem obtida. Com passes precisos e controle da posse de bola, os Merengues mantiveram o Atlético à distância. No fim da partida, Modric ainda teve uma oportunidade para ampliar o marcador, mas mais uma vez encontrou Oblak no caminho.

Com essa vitória em casa, o Real Madrid leva uma vantagem significativa para o jogo de volta que ocorrerá na próxima quarta-feira (12) no Estádio Metropolitano. O time espanhol poderá perder por um gol de diferença que ainda assim avançará à próxima fase da competição através da disputa de pênaltis.