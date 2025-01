Real Madrid recorre de suspensão de Vinícius Júnior

A direção do Real Madrid decidiu recorrer da suspensão de dois jogos imposta ao atacante Vinícius Júnior, decorrente do cartão vermelho recebido durante o confronto contra o Valencia, realizado na última sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol. O incidente que culminou na expulsão do jogador brasileiro envolveu uma altercação com o goleiro rival, Dimitrievski.

Insultos racistas e contestação da arbitragem

Na quarta-feira, o clube espanhol comunicou sua intenção de contestar a decisão do Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). A equipe argumenta que a arbitragem, após consultar o VAR, não considerou as provocações feitas pelo goleiro adversário antes da reação de Vinícius Júnior, que resultou em sua expulsão.

Além disso, o Real Madrid enfatizou que o jogador foi alvo de “graves insultos racistas” momentos antes da expulsão, incidentes que não foram registrados no relatório oficial da partida e que não geraram qualquer ação por parte da arbitragem. O clube também mencionou o arrependimento demonstrado pelo atleta após o ocorrido.

No duelo no Estádio Mestalla, Vinícius Júnior enfrentou uma série de provocações oriundas da torcida do Valencia, que incluiu cartazes e cânticos ofensivos. Em um episódio anterior entre as duas equipes, em maio de 2023, o jogador havia sido alvo de racismo, situação que levou à interrupção do jogo e quase resultou em um incidente diplomático entre Brasil e Espanha.

Jogos de suspensão e compromissos do atleta

No último jogo, após ser provocado, Vinícius Júnior empurrou o goleiro rival e recebeu um cartão vermelho. A ação foi classificada como “violência esportiva”, conforme estipulado no artigo 130 do Código Disciplinar da federação espanhola, embora não tenha sido considerada uma agressão direta.

Na terça-feira, a punição foi confirmada como sendo de dois jogos. Assim sendo, o jogador ficará fora dos confrontos contra Las Palmas, programado para o dia 18, e Valladolid, marcado para o dia 25, ambos válidos pelo Campeonato Espanhol.

No entanto, Vinícius Júnior estará disponível para participar da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Mallorca, agendada para quinta-feira.