Real Madrid enfrenta o Valencia em jogo decisivo

O Real Madrid inicia sua trajetória em 2025 nesta sexta-feira, enfrentando o Valencia em uma partida que foi adiada devido às severas enchentes que atingiram a região em outubro. Este confronto, referente à 12ª rodada do Campeonato Espanhol, apresenta um cenário crucial para a equipe merengue, que busca a liderança isolada da competição.

Com 40 pontos na tabela, o Real Madrid está a apenas um ponto do líder Atlético de Madrid, que possui 41 pontos e também um jogo a menos. O técnico Carlo Ancelotti aposta na motivação de Vinícius Júnior como um fator decisivo para o sucesso da equipe. O jovem brasileiro chega à partida revigorado após conquistar prêmios significativos, incluindo o prestigioso The Best da FIFA.

“Ele se encontra em excelente forma, retornou das férias preparado e com grande motivação. Vinícius está entusiasmado com os reconhecimentos recebidos recentemente e se preparou para fazer a diferença neste jogo”, declarou Ancelotti durante a coletiva de imprensa.

Apesar de enfrentar constantes episódios de racismo no Mestalla, onde é frequentemente alvo da torcida do Valencia, Vinícius Júnior demonstrou solidariedade com a comunidade local durante as tragédias provocadas pelas enchentes. O jogador fez uma doação significativa de um milhão de euros, quantia que também foi utilizada pelo clube valenciano para ajudar na recuperação dos danos causados.

O Valencia ocupa atualmente a penúltima posição na tabela, com graves dificuldades na competição. Diante desse panorama desfavorável, Ancelotti orientou seus jogadores a imporem um jogo forte para garantir não apenas uma vitória, mas também a chance de terminar a rodada na liderança do campeonato. “Queremos iniciar bem o ano e este jogo representa um desafio importante. A equipe está preparada e todos retornaram motivados e em boa forma”, concluiu o treinador.