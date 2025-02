Real Madrid e Osasuna empatam em confronto atraente na La Liga

No último sábado, 15 de fevereiro, o Real Madrid enfrentou o Osasuna no estádio El Sadar, em Pamplona, em uma partida emocionante válida pela 24ª rodada da La Liga. O jogo terminou empatado em 1 a 1, após um confronto onde os Merengues, que lideram a competição, tiveram que lutar para manter a igualdade após uma expulsão decisiva.

O Real Madrid começou a partida dominando as ações e logo abriu o placar com um gol de Kylian Mbappé aos 15 minutos. O atacante francês aproveitou um cruzamento preciso de Federico Valverde para marcar, colocando os visitantes na frente. Contudo, a situação do Real se complicou ainda no primeiro tempo quando Jude Bellingham foi expulso por reclamação ao árbitro, deixando a equipe com dez jogadores.

A expulsão motivou o Osasuna, que passou a controlar mais o jogo na segunda etapa. Embora o Real tenha iniciado bem, criando boas chances com Vinícius Júnior e Mbappé, a desvantagem numérica se fez sentir. O Osasuna cresceu no jogo e, após uma falta cometida por Eduardo Camavinga dentro da área, o árbitro assinalou pênalti. O próprio Budimir converteu a cobrança, empatando o jogo aos 55 minutos.

Com este resultado, o Real Madrid chegou a 51 pontos e continua na liderança do campeonato, mas sua posição pode ser ameaçada pelo Atlético de Madrid, que ainda jogaria na rodada e estava apenas dois pontos atrás. Por outro lado, o Osasuna alcançou 32 pontos e ocupa uma respeitável sétima posição na tabela.

Durante todo o segundo tempo, ambas as equipes tiveram oportunidades de marcar. O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, se destacou com importantes defesas, assim como Herrera pelo Osasuna. Apesar das investidas de ambos os lados, o placar permaneceu inalterado até o apito final.