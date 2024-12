Reajuste nas tarifas de transporte público em Ribeirão Pires e Mauá

No início de 2025, os cidadãos de Mauá e Ribeirão Pires enfrentarão um aumento no custo das passagens de ônibus municipais. As autoridades locais anunciaram que os ribeirão-pirenses verão a elevação nas tarifas a partir do dia 6 de janeiro, enquanto os mauaenses deverão esperar até o dia 15 do mesmo mês para a implementação dos novos valores.

Em Mauá, a passagem para os usuários do Cartão SIM sofrerá um ajuste de 9,52%, elevando o custo de R$ 4,20 para R$ 4,60. Para aqueles que optam por pagar em dinheiro, a tarifa aumentará 10%, passando de R$ 5 para R$ 5,50. O preço do vale-transporte permanecerá inalterado em R$ 7. O prefeito reeleito Marcelo Oliveira (PT) explicou que o reajuste foi fundamentado nos critérios estipulados no contrato de concessão, que considera o aumento nos preços dos combustíveis e manutenção, além do dissídio dos trabalhadores, que se aproximou de 10% este ano.

O último reajuste nas passagens do sistema municipal de transportes em Mauá ocorreu em janeiro de 2023. O decreto referente ao novo aumento foi assinado nesta segunda-feira (30) pelo prefeito.

Por outro lado, em Ribeirão Pires, o aumento para quem utiliza o cartão eletrônico Bus Fácil será de 11,34%, fazendo com que o valor da passagem suba de R$ 4,85 para R$ 5,40. Para pagamentos em dinheiro, a tarifa aumentará em 9,09%, passando de R$ 5,50 para R$ 6. O vale-transporte terá um reajuste de 16,67%, passando de R$ 6 para R$ 7. A última atualização nas tarifas ocorreu em janeiro deste ano e foi realizada sob as diretrizes do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público, visando mediar conflitos entre a administração municipal e a concessionária Suzantur.

A gestão do prefeito Guto Volpi (PL) enfatizou que, apesar das solicitações contínuas da concessionária por um novo aumento — incluindo uma ação judicial contra a Prefeitura — não houve revisão do preço durante o ano corrente.

Além disso, Santo André também anunciou um reajuste nas tarifas a partir do dia 6 de janeiro. A nova tarifa será corrigida em 3,51%, subindo de R$ 5,70 para R$ 5,90. O decreto do prefeito Paulo Serra (PSDB) estabeleceu também o valor do vale-transporte em R$ 7,25, representando um aumento de 3,57%. O novo regulamento inclui ainda benefícios como gratuidade para estudantes com passe escolar e desconto de 50% para professores da rede pública e privada.

Por fim, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) anunciou um reajuste médio de 4% nas tarifas das cerca de 900 linhas sob sua gestão na Região Metropolitana de São Paulo. Esta atualização será efetiva também no dia 6 de janeiro e inclui as linhas operadas pelos trólebus no Corredor ABD pela Next Mobilidade.