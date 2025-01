Reag Belas Artes promove peça de teatro “Deve Ser Formidável o Carnaval em Bonifácio”

O texto, escrito por Mário Bortolotto em 2002, a pedido de Renato Borghi, foi montado pela primeira vez na Mostra de Dramaturgia Contemporânea no Teatro do SESI, sob direção de Fauzi Arap. Para Bortolotto, esta é a obra que mais se aproxima do estilo de Plínio Marcos, devido aos personagens, ambientação e temática. “Queria uma peça que remetesse ao universo dele. Acho que ficou muito próximo do que ele faria se tivesse trabalhando com esses mesmos personagens”, destacou o dramaturgo.

As apresentações acontecem nos dias 17 e 18 de janeiro, às 20h30, no REAG Belas Artes.

Sinopse

A trama aborda a história de Bel, uma garota de programa que inicia um caso promissor com um francês disposto a levá-la para a Europa. Seu irmão, Elcio, vê na situação a chance de escapar da miséria em que vive, sustentando-se como michê, e sonha com uma vida longe do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Texto, Direção e Sonoplastia: Mário Bortolotto

Elenco: Gabriela Fortanell, Carcarah e Walter Figueiredo

Operação Técnica: Isabela Bortolotto

Cartaz: André Kitagawa

Produção Isabela Bortolotto

SERVIÇO

Deve ser formidável o Carnaval em Bonifácio, de Mário Bortolotto

REAG Belas Artes – Rua da Consolação, 2423

Temporada: 17 a 18 de janeiro – sexta e sábado às 20h30

Ingressos: R$ 60 (inteira) – R$ 30 (meia-entrada)

Classificação: 16 anos

Duração: 45 minutos

Venda online através do Sympla do REAG Belas Artes e na bilheteria presencial do cinema.