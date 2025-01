Faculdade SESI de Educação abre inscrições para vagas remanescentes

A Faculdade SESI de Educação anunciou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2025, com vagas para os cursos de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. As inscrições estão abertas até o dia 23 de janeiro de 2025.

As vagas disponíveis são: 20 para o curso de Ciências Humanas, 16 para Ciências da Natureza e 15 para Matemática. O processo seletivo destina-se a estudantes que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre 2020 e 2024, candidatos aprovados no Vestibular 2025 da instituição que não efetivaram a matrícula, e portadores de diploma de ensino superior que desejam realizar uma segunda graduação.

Como se inscrever

Os interessados devem se cadastrar por meio do preenchimento do formulário de inscrição disponível no site da Faculdade SESI de Educação (www.faculdadesesi.edu.br/vestibular). O processo não possui taxa de inscrição. Durante o cadastro, é necessário anexar documentos como o boletim do ENEM e, para candidatos a uma segunda graduação, o diploma do curso já concluído.

Após a validação das informações solicitadas no processo de inscrição, a fase de seleção será realizada em uma única etapa: uma entrevista de caráter eliminatório e classificatório. As entrevistas acontecerão entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, avaliando a motivação do candidato para o curso escolhido, disponibilidade para as atividades acadêmicas e o histórico escolar. A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 4 e 7 de fevereiro de 2025.