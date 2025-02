Reag Belas Artes exibe “O Jogo da Imitação” seguido de debate com Marcelo Finger

O Reag Belas Artes exibe O Jogo da Imitação, filme de 2014 dirigido por Morten Tyldum, no dia 18 de fevereiro (terça-feira), a partir das 19h30. A sessão especial é seguida de discussão com Marcelo Finger, professor do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou neste link.

O longa conta a história de como o cientista Alan Turing – considerado o “pai” da ciência da computação – foi recrutado pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial para quebrar o Enigma, código que os nazistas usavam para enviar mensagens aos submarinos. A equipe de Turing precisa criar uma máquina que permita decifrar as ordens enviadas pelos alemães antes que elas sejam executadas. Para isso, o cientista terá que superar seus problemas de relacionamento e aprender a trabalhar em equipe.

Marcelo Finger é pesquisador do Centro de Inteligência Artificial (C4AI), uma parceria entre USP, IBM e Fapesp, onde coordena o grupo Processamento de Linguagem Natural para o Português (NLP2). É colunista da Rádio Eldorado, com o quadro Inteligência Artificial nas Ondas do Rádio. Foi professor visitante em departamentos de Ciência da Computação na Universidade Paul Sabatier – Toulouse III (França) e na Universidade Cornell (EUA). Seu trabalho tem focado temas como lógica, raciocínio lógico-probabilístico, linguística computacional, inteligência artificial e humanidades digitais. Também é editor de revistas acadêmicas nessas áreas.

A sessão faz parte do projeto Ciência no Cinema, parceria do ICTP-SAIFR com o Reag Belas Artes, em que cientistas conversam com o público após a exibição de um filme relacionado com temas científicos. As sessões são mensais, sempre às terças-feiras, às 19h30.

