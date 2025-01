Reações Polêmicas ao Anúncio de Aniversário de Casamento de Trump

O presidente Donald Trump comemorou seu vigésimo aniversário de casamento com Melania Trump em uma postagem em sua conta oficial do Instagram. Na publicação, ele expressou seu carinho pela esposa, descrevendo-a como uma “mulher extraordinária” e uma “mãe maravilhosa”.

“Celebrando vinte anos com minha linda esposa e nossa incrível primeira-dama, Melania. Você é uma mulher extraordinária e uma mãe maravilhosa. Feliz aniversário de casamento”, escreveu Trump, no que deveria ser um momento de celebração pessoal.

No entanto, a reação dos internautas foi predominantemente negativa, com muitos usuários fazendo comentários sarcásticos e críticos em resposta à postagem. Um seguidor não hesitou em afirmar: “Ela absolutamente te odeia”, comentário que acumulou mais de 8 mil curtidas. Outro internauta questionou: “Você vai deportar ela também?”, referindo-se à origem eslovena de Melania, o que gerou mais de 5 mil reações.

Adicionalmente, comentários como “Ela te odeia e a gente também” e perguntas sobre possíveis traições ao longo do relacionamento se destacaram entre as respostas, refletindo um descontentamento generalizado com a figura de Trump.

Essas interações vêm à tona em um contexto onde Trump enfrenta desafios legais significativos. Em maio de 2024, ele foi condenado por ter comprado o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem manteve um relacionamento extraconjugal. A revelação desse caso poderia ter tido um impacto profundo em sua campanha durante as eleições presidenciais de 2016, quando ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton.