Rayssa Leal conquista o bronze no Skate Street feminino

Neste domingo (28), Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street feminino das Olimpíadas de Paris 2024.

Domínio das torcidas foi brasileiro e japonês na pista. A cada aparição da jovem brasileira no telão, o Brasil cantava e gritava mais alto na torcida pela Fadinha. Um dos cantos presentes nas arquibancadas foi: “P* que pariu, é a Rayssa orgulho do Brasil”.

Em disputa acirrada com apenas atletas abaixo dos 20 anos, Rayssa fez boa pontuação em apenas uma das voltas. Primeira delas foi a segunda melhor entre as competidoras, assinando 71,66 mesmo com queda. Na segunda, acabou anotando pontuação mais abaixo, de 34,80.

Nas manobras, a brasileira de 16 anos começou mal. Na primeira tentativa, acabou caindo numa tentativa de corrimão, e ficou para trás na disputa pela medalha. Já na segunda, fez belíssima pontuação de 92,88, ultrapassando Liz Akama, que fez 92,62 na primeira rodada.

Nas três últimas manobras, acabou caindo duas vezes e acertou sua última. Recebendo uma nota de 88,83, a brasileira somou 253.37 e ficou na terceira posição, atrás apenas das japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama, recebendo a medalha de bronze.