Chuva adia estreia brasileira no skate e no tênis nas Olimpíadas

Após marcar presença durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, a chuva voltou a dar as caras neste sábado (27) na capital francesa e adiou as provas de skate e de tênis.

Devido às condições climáticas, as primeiras provas do skate masculino na categoria street, previstas para esta manhã (horário de Brasília), na Place de la Concorde, foram adiadas para segunda-feira (29).

O Brasil será representado na competição por Kevin Hoefler -medalhista de prata em Tóquio-2020-, Giovanni Vianna e Felipe Augusto.

Também por causa da chuva que atinge na capital francesa, a partida de tênis da dupla brasileira formada por Bia Haddad Maia (22º no ranking de simples da WTA) e Laura Pigossi (110º) contra as chinesas Yuan Yue (40º) e Zhang Shuai (685º) também teve que ser adiada. Ainda não há previsão de que horas a partida será realizada.

O torneio olímpico de tênis acontece no complexo de Roland Garros e conta com apenas duas quadras cobertas. Entre os jogos realizados até aqui, a polonesa Iga Swiatek (1º) bateu a romena Irina Camelia Begu (136º), enquanto Novak Djokovic (2º na ATP) e Carlos Alcaraz (3º) não tiveram dificuldades para vencer o australiano Matthew Ebden (sem ranking) e o libanês Hady Habib (275º), respectivamente.

A depender das condições meteorológicas, a estreia do Brasil no vôlei de praia também pode ser impactada. A partida da dupla George/André contra Abicha/Elgraoui, de Marrocos, está prevista para 14h (horário de Brasília).

Para domingo (28), a previsão do tempo indica que Paris terá um dia de sol, com baixa probabilidade de chuvas na região.

Confirmada a previsão, a skatista brasileira Rayssa Leal, prata no Japão e novamente candidata ao pódio, entrará em ação pela fase preliminar do street feminino, assim como a dupla formada por Bárbara Seixas e Carol Solberg no vôlei de praia.

Chuva na cerimônia de abertura

Neste sábado, o diretor artístico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, Thomas Jolly, classificou a chuva durante praticamente toda a cerimônia de abertura como um “convidado extra” do espetáculo.

“Vocês conhecem o lema de Paris: boia e não afunda. E alguém disse: A vida não é esperar que a tempestade passe, e sim aprender a dançar sob a chuva”, disse.

Paris-2024 considerou o show um êxito, apesar da chuva e de alguns erros e imprevistos.