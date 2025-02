Rapper Oruam é preso novamente por abrigar foragido e enfrenta novas investigações

Hoje (26), o rapper Oruam foi detido em sua residência localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em flagrante, uma vez que Oruam estava abrigando um foragido da Justiça, identificado como Yuri Pereira Gonçalves. Yuri é procurado por envolvimento em atividades de organização criminosa e, durante a ação policial, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com kit-rajada e munição no local.

É importante destacar que esta detenção não está relacionada ao incidente ocorrido na semana anterior, quando Oruam foi preso após realizar manobras perigosas com seu veículo na Barra da Tijuca. Durante a abordagem policial daquela ocasião, o rapper foi autuado por direção perigosa e posteriormente liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 60 mil.

A nova investigação contra Oruam remonta ao final do ano passado, quando ele foi indiciado pelo crime de disparo de arma de fogo em um condomínio na cidade de São Paulo. As autoridades afirmaram que o artista colocou em risco a integridade física de várias pessoas com seus disparos.

Além da prisão por favorecimento pessoal – por ter auxiliado um criminoso a escapar das autoridades – Oruam também é alvo de um mandado de busca e apreensão relacionado a investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Justiça da cidade de Santa Isabel, onde se apura um disparo feito por ele em Igaratá no dia 16 de dezembro.

Na operação realizada na casa do rapper, os policiais apreenderam armamento de airsoft e simulacros. Na residência da mãe de Oruam, Márcia Nepomuceno, foram confiscados celulares. Apesar das graves acusações e das investigações em andamento, não há atualmente um mandado de prisão contra Oruam referente ao caso do disparo em São Paulo.

O rapper Oruam, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é filho do notório traficante Marcinho VP, considerado um dos líderes do Comando Vermelho. A vida e carreira de Oruam têm sido marcadas por controvérsias e sua imagem está frequentemente ligada ao crime organizado, fato evidenciado por suas tatuagens em homenagem a figuras como seu pai e Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Após ser levado à Cidade da Polícia, Oruam fez declarações evasivas à imprensa. “Vou falar pra tu não. Tu é delegado, juiz, para eu falar alguma coisa pra você?” afirmou ele aos repórteres presentes.

As repercussões das prisões recentes e das investigações sobre Oruam levantam questões sobre o impacto social e cultural da música rap no Brasil, além da discussão sobre como artistas são percebidos diante das suas associações com atividades criminosas.