Rapper Gene ‘Groove’ Allen morre após emergência médica nos EUA

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ e confirmadas pela revista NME, o rapper Gene ‘Groove’ Allen, membro do grupo Groove B Chill, faleceu na última quarta-feira (12), em sua residência localizada em Maryland, nos Estados Unidos. A causa da morte foi uma emergência médica, embora detalhes adicionais ainda não tenham sido revelados. O artista tinha 62 anos.

Carreira e Atuação Social

Além de sua trajetória na música, Gene Allen se destacou por seu trabalho filantrópico, arrecadando fundos significativos para apoiar veteranos das Forças Armadas. O envolvimento com essas causas mostrava seu compromisso com a sociedade e sua vontade de contribuir para uma realidade mais justa.

Planos para o Retorno Musical

No início deste ano, o rapper havia sinalizado um possível retorno à cena musical. Em uma postagem enigmática no Instagram, ele provocou seus seguidores com a frase: “2025!!! Não estou brincando…”, despertando expectativas sobre novos projetos.

A notícia de sua morte deixou fãs e colegas da indústria musical em choque, marcando a perda de um artista que não apenas impactou a música, mas também deixou um legado de solidariedade e compromisso social.