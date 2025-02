Doechii: A rapper que conquistou a cena com autenticidade e talento

A rapper Doechii expressou sua profunda emoção ao receber um prêmio no Grammy, afirmando: “Eu coloquei meu coração e alma nessa mixtape“. O reconhecimento foi entregue por Cardi B, que já havia conquistado o mesmo prêmio em 2019. A artista destacou sua jornada pessoal, mencionando as dificuldades que enfrentou e sua dedicação à sobriedade, creditando a Deus a recompensa por seu esforço.

Histórico e Conquista no Grammy

A conquista de Doechii é um momento significativo na história do Grammy. Até agora, apenas duas mulheres haviam sido premiadas na categoria, Lauryn Hill em 1999 com “The Miseducation of Lauryn Hill” e Cardi B com “Invasion of Privacy” em 2019, um espaço que tradicionalmente tem sido dominado por homens. Além disso, Doechii se tornou a primeira artista a levar o prêmio com uma mixtape.

Nascida Jaylah Ji’mya Hickmon em Tampa, Flórida, em 1998, Doechii foi criada em um ambiente familiar cristão que lhe proporcionou os primeiros contatos com a música no coral da igreja. Desde jovem, ela demonstrava talento para a arte, escrevendo rimas e dançando. No entanto, sua infância não foi fácil; aos 11 anos, após ser vítima de bullying na escola, criou o alter ego Doechii como uma forma de se fortalecer.

“‘Eu sou Doechii.‘ Foi algo que simplesmente veio para mim”, relembrou em entrevista à Vulture. “Jaylah pode ter sido intimidada, mas Doechii não aceitaria isso. Meu comportamento mudou completamente, e esse nome ficou comigo desde então.“

A artista começou a explorar diversas vertentes musicais enquanto se dedicava à dança e ao teatro, participando de competições de hip-hop e teatro musical durante o ensino médio. Em 2019, lançou sua primeira compilação independente, “Coven Music Session, Vol. 1“, que rapidamente ganhou notoriedade no circuito underground.

O Sucesso e o Impacto da Música

O grande reconhecimento público veio em 2021 com a canção “Yucky Blucky Fruitcake“, que se tornou viral no TikTok. Com letras autobiográficas e um flow dinâmico, a faixa ressoou fortemente entre jovens que se viam refletidos na narrativa de autodescoberta da rapper.

Desde então, Doechii tem consolidado seu espaço na indústria musical. Após sua vitória no Grammy, lançou um novo single intitulado “Nosebleeds“, uma homenagem aos seus fãs e à sua trajetória. A capa do single exibe um gramofone dourado, simbolizando sua histórica conquista.

Em comentários feitos nos bastidores do evento, Doechii afirmou: “Esse prêmio não é só meu. Ele representa autenticidade, arte e vulnerabilidade.“