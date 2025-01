Rapha Dantas lança “Vou te arrancar do Piseiro”, do DVD “Festa na Mansão” com DJ M4uz.

Rapha Dantas, uma das grandes revelações do sertanejo da nova geração e fenômeno nas redes sociais, lança a primeira faixa de seu novo DVD “Festa na Mansão“. A música “Vou te arrancar do Piseiro” chega com um remix especial assinado pelo DJ M4uz, que coleciona mais de 300 milhões de reproduções e é um verdadeiro sucesso no TikTok.

O DVD “Festa na Mansão” foi gravado no final do ano passado na cidade de Buri, em uma verdadeira mansão, e conta com sete faixas inéditas, que serão lançadas mensalmente. O projeto traz participações especiais de Paula Mattos e do próprio DJ M4uz, reforçando a proposta de mesclar o sertanejo com influências eletrônicas.

“Gravar com o M4uz foi uma experiência nova para mim. É a primeira vez que gravo uma música remixada para balada, e isso é muito legal, porque o sertanejo combina com esse batidão, né? Com balada, com os jovens… Então, fiquei muito feliz com o resultado! O DJ M4uz é um cara muito talentoso, gente boa demais, e essa parceria foi incrível”, celebra Rapha.

O lançamento de “Vou te arrancar do Piseiro” marca o início dessa nova fase da carreira de Rapha Dantas, trazendo uma fusão envolvente entre o sertanejo e a batida eletrônica. Com forte presença digital e apoio incondicional da família, o cantor segue conquistando espaço no cenário musical e promete muitas novidades para este ano.