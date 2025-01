Trump Indica Microsoft como possível compradora do TikTok

Na noite de segunda-feira, 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Microsoft está entre as empresas americanas com potencial para assumir o controle do TikTok. Durante uma coletiva de imprensa, Trump respondeu afirmativamente a uma pergunta de jornalistas sobre a possibilidade da gigante da tecnologia adquirir a popular plataforma social de origem chinesa.

A declaração de Trump surge em um contexto onde o Congresso dos EUA tem pressionado por uma solução que permita a continuidade das operações do TikTok no país, condicionando isso à transferência do controle para uma empresa local.

Além da Microsoft, o presidente mencionou que outras companhias também demonstraram interesse na aquisição do TikTok, embora não tenha revelado quais seriam essas empresas. A Microsoft, por sua vez, optou por não comentar publicamente sobre a situação. Até o momento, representantes do TikTok não forneceram respostas a solicitações de entrevista sobre o assunto.

Recentemente, em um dos primeiros atos de seu novo mandato, Trump prorrogou até o início de abril o prazo estipulado para a ByteDance — empresa controladora do TikTok — encontrar um comprador para suas operações nos Estados Unidos.

Essa movimentação ocorre em meio a crescentes preocupações sobre segurança nacional e privacidade de dados, levantadas em relação ao aplicativo e suas práticas de coleta de informações dos usuários.

A situação continua em desenvolvimento, enquanto stakeholders do setor aguardam novos desdobramentos nessa potencial aquisição.