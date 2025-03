Ranking internacional destaca Hospital das Clínicas de SP como um dos melhores do mundo

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), localizado na capital paulista, conquistou uma vez mais um lugar de destaque no cenário hospitalar internacional. Pelo terceiro ano seguido, a instituição figura entre os melhores hospitais do mundo, segundo o prestigiado ranking World’s Best Hospitals 2025, elaborado pela revista norte-americana Newsweek em colaboração com a Statista, uma reconhecida empresa de pesquisa global.

A lista foi divulgada no dia 26 de fevereiro e avaliou um total de 2.400 hospitais distribuídos em 30 países. Na atual edição, o HCFMUSP obteve a 7ª posição na classificação geral, posicionando-se como o único hospital público brasileiro na lista que inclui 155 instituições do Brasil e ocupa a 210ª colocação no ranking global das 250 melhores unidades de saúde do mundo.

A avaliação dos hospitais leva em consideração um rigoroso processo que inclui pesquisas online com milhares de profissionais da saúde, além de métricas relacionadas à qualidade e segurança hospitalar. Também são analisados dados sobre a experiência dos pacientes e a aplicação de PROMs (Patient Reported Outcome Measures), questionários padronizados que visam medir desfechos clínicos e otimizar processos. Nesta edição, a produção científica dos hospitais foi adicionada como critério, considerando tanto o volume quanto o impacto das publicações em periódicos especializados.

Em declarações ao Estadão, Edivaldo Utiyama, diretor clínico do HCFMUSP, expressou seu orgulho em ver a instituição reconhecida entre as principais referências médicas globais: “É sempre um orgulho ser referência e estar entre as principais instituições médicas do mundo, especialmente sendo um hospital público. Seguiremos trabalhando com empenho para oferecer um atendimento de ponta aos nossos pacientes e fortalecer, cada vez mais, a posição de excelência do HCFMUSP em ensino, pesquisa, assistência e inovação no cenário nacional e mundial.”

Além do HCFMUSP, outras seis instituições brasileiras foram incluídas na lista dos melhores hospitais de 2025: Hospital Israelita Albert Einstein (22ª posição), Hospital Sírio-Libanês (83ª), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (115ª), Hospital Moinhos de Vento (127ª), Hospital Santa Catarina Paulista (165ª) e o Hospital do Coração – HCOR (202ª).

O ranking deste ano abrange os melhores hospitais de países como Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Países Baixos, Noruega, Arábia Saudita, Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. A seleção destes países foi baseada em diversos critérios comparativos que incluem padrão de vida, expectativa de vida e número de hospitais disponíveis.

Conforme informações fornecidas pela plataforma Statista, estima-se que o número total de hospitais em todo o mundo alcance a marca de 215.977 até 2026.