Ramón Díaz celebra ascensão do Corinthians e elogia defesa sólida

Em uma coletiva de imprensa realizada após a vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 1, o treinador Ramón Díaz, ao lado de seu auxiliar Emiliano Díaz, enalteceu o desempenho de sua equipe e comemorou a marca de seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O triunfo não apenas solidificou a posição do Corinthians na tabela, mas também alimentou as esperanças de conquistar uma vaga na Libertadores de 2025. Ramón Díaz destacou a resiliência mental e a dedicação dos jogadores, aspectos cruciais nesta fase decisiva da competição. “Devemos parabenizar a equipe por traduzir em campo tudo o que trabalhamos tecnicamente, demonstrando pressão, posse de bola e eficácia. Os próximos três jogos são fundamentais para alcançarmos nosso objetivo, e estou satisfeito com o esforço e mentalidade dos jogadores”, afirmou.

O técnico também enfatizou a importância da concentração nas partidas restantes do Brasileirão, ressaltando que a sequência positiva permitiu ao time não só escapar da zona de rebaixamento, mas também lutar por posições mais altas na tabela. “Estamos focados na reta final, buscando resultados. Se mantivermos esse ritmo, podemos terminar bem”, disse ele.

A defesa corintiana mereceu destaque especial. Nos últimos quatro jogos, o time sofreu apenas três gols, mostrando uma significativa melhora defensiva. “Precisamos destacar toda a defesa pela evolução incrível. Eles têm jogado com seriedade e profissionalismo”, comentou Ramón, elogiando também Rainele por sua performance sólida.

Mesmo sem contar com os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, que vinham sendo peças-chave para a equipe, o Corinthians mostrou flexibilidade tática e eficiência ofensiva. Ramón analisou positivamente as atuações dos substitutos Talles e Romero, que contribuíram significativamente para a vitória. “Hoje vimos um grupo pronto para jogar, com uma competição saudável entre os jogadores. Conseguimos ser contundentes mesmo sem Yuri e Memphis”, avaliou.

Com uma semana livre para treinos e ajustes táticos, o Corinthians se prepara para enfrentar o Criciúma no próximo sábado (30), às 19h30, em Santa Catarina, buscando manter a boa fase no campeonato.